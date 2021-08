Il est souvent difficile pour un conducteur dont l’assurance auto a été résiliée par l’assureur de pouvoir assurer à nouveau son véhicule. Il existe plusieurs motifs prévus dans le Code des assurances qui autorisent l’assureur à résilier un contrat d’assurance auto. Le conducteur se retrouve donc sans couverture et ne peut plus utiliser son véhicule.

Certaines compagnies d’assurances acceptent de couvrir les assurances résiliés, mais souvent, avec une prime de cotisation beaucoup plus élevée. Dans cet article, il va être question des motifs valables pour qu’un assureur puisse résilier une assurance auto et les différentes solutions que nous pouvons envisager.

Quels sont les motifs pour résilier une assurance auto ?

Nous pensons souvent que les contrats d’assurance sont exclusivement résiliés par les assurés. Dans certains cas, l’assureur peut procéder à la résiliation de l’assurance auto sous réserve d’appliquer les dispositions prévues dans le Code des assurances.

Les motifs d’une résiliation peuvent être des sinistres en nombre important. Cela permet à l’assureur de limiter les dépenses en indemnités. Cette résiliation intervient surtout à l’anniversaire du contrat d’assurance.

Parce qu’un contrat d’assurance auto arrivé à échéance peut être reconduit systématiquement ou résilié. Pour résilier un contrat d’assurance auto, l’assureur devra informer préalablement l’assuré avec des délais à respecter. Parmi les motifs valables, la fausse déclaration d’un assuré sur des informations qu’il aurait données lors de l’établissement du contrat en question.

Bien sûr, une tentative de fraude pour bénéficier d’un avantage indu est aussi un motif valable de résiliation. Mais le motif le plus fréquent est le non-paiement de la prime de cotisation. Dans le cas où l’assuré n’a pas réglé la prime en question, l’assureur pourra entamer une procédure de résiliation, qui consiste essentiellement à envoyer un rappel et une mise en demeure selon des délais prévus par le Code des assurances.

Que faire en cas d’assurance auto résiliée par l’assureur ?

Il existe plusieurs cas de figure selon le motif de la résiliation de l’assurance auto. Dans tous les cas, si vous estimez que la résiliation a été effectuée sans motif valable ou que les dispositions prévues dans le Code des assurances n’ont pas été respectées, vous pouvez tout d’abord tenter de trouver une solution à l’amiable en négociant avec votre assureur.

Si la négociation n’a pas abouti, vous pourrez alors prévoir une action en justice. Dans ce dernier cas, il faudrait quand même s’armer de temps et de patience, car la procédure peut être assez longue.

Et entre temps, vous ne serez pas couvert par une assurance auto, donc, il ne vous sera pas possible de conduire votre véhicule. Vous aurez aussi la possibilité de contacter les compagnies qui acceptent d’assurer les assurances auto résiliées.

Mais vous aurez très probablement ce que nous appelons une surprime. C’est-à-dire que vous devrez payer plus cher votre assurance auto avec une augmentation qui varie selon le motif de résiliation.

La surprime peut être de 50 % à 200 % selon les compagnies d’assurances. C’est une augmentation importante, nous qui cherchions à faire baisser la prime que nous avions initialement. Dans le prochain paragraphe, nous allons montrer comment trouver une assurance après résiliation et la moins chère possible.

Payer moins cher en cas d’assurance auto résiliée par l’assureur

Effectivement, quand nous prenons compte des surprimes qui sont généralement appliquées, nous nous demandons s’il n’existe pas une solution alternative. Il existe des assureurs qui se sont spécialisés dans la couverture des assurés résiliés.

Mais les prix sont libres et donc, il va falloir comparer et négocier pour dégoter la meilleure assurance auto. Vous pourrez commencer par utiliser les comparateurs qui existent sur internet. Vous aurez alors plusieurs offres avec des assureurs différents.

Il est recommandé de bien renseigner les informations pour votre recherche afin que le résultat soit pertinent. Selon vos critères, vous pourrez contacter les assureurs présélectionnés et demander un rabais.

C’est la meilleure procédure pour avoir une nouvelle assurance la moins chère possible suite à la résiliation de votre assurance auto par l’assureur. Mais ce qu’il faudra prévoir, c’est que la prime de cotisation sera très probablement plus chère, même en effectuant des comparatifs et des demandes de rabais.

Les assureurs fonctionnent en termes de risque, le motif de la résiliation est un risque qu’ils voudront diminuer en faisant augmenter la prime de cotisation. Nous allons résumer ce que nous pouvons faire en cas de résiliation de notre assurance auto par l’assureur :