Influenceurs : 3 raisons de créer un compte sur MYM fans

Depuis sa création, la plateforme MYM fans ne cesse d’attirer chaque année des milliers d’abonnés. Il s’agit d’un réseau social qui consiste à faire payer des fans pour avoir accès au contenu de leurs influenceurs préférés. En tant qu’utilisateur, vous accédez aux flux privés de ces derniers avec la possibilité d’obtenir des contenus personnalisés. Pour les influenceurs, c’est un excellent moyen de se faire connaître, mais également de gagner de l’argent. Si vous hésitez encore à vous inscrire, je vous donne 3 bonnes raisons de créer un compte sur MYM fans.

MYM fans est facile à prendre en main

MYM fans, acronyme de Me You More, est un réseau social dédié aux influenceurs qui désirent percevoir des revenus récurrents. Avec à son actif plus de 8 millions d’abonnés, il s’adresse à tout le monde, notamment aux pronostiqueurs, aux artistes, aux chefs cuisiniers et aux coachs sportifs. Pour comprendre le concept de MYM, il suffit de vous référer au réseau social Instagram. En effet, son modèle se rapproche de ce réseau à la différence que MYM reverse 80 % des revenus aux créateurs de contenu.

De plus, l’inscription sur la plateforme est très facile et se fait sans l’envoi de pièces justificatives. Toutefois, il faut être âgé d’au moins 18 ans. À cet effet, un justificatif d’identité est demandé lors de l’inscription pour vérifier l’âge. Une fois cette condition remplie, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur MYM fans et commencer à percevoir vos revenus. Les frais d’abonnement sont fixés par les influenceurs à un taux annuel ou mensuel. Vous avez aussi la possibilité de fournir des contenus personnalisés à la demande de vos fans.

Le réseau social idéal pour être en contact avec vos fans

Au-delà de sa fonction principale, MYM fans met en contact les influenceurs avec leurs fans. Ces derniers peuvent accéder à des contenus vidéo et photo exclusifs de leur créateur. Une fois certifié et inscrit, il vous faut remplir entièrement votre profil pour le rendre attrayant. Il doit comporter une belle photo de couverture, une description de votre contenu, des hashtags pertinents et en moyenne 10 % de contenus gratuits. En publiant le lien de votre compte sur d’autres réseaux sociaux, vous pouvez agrandir votre communauté.

Néanmoins, la fidélisation des fans est indispensable pour maintenir le contact. C’est pourquoi vous devez proposer régulièrement des contenus de qualité. Ajoutez-y des vidéos ou des photos au moins une fois par semaine. Un délai de réponse très court aux messages personnels de vos fans permet également d’établir une véritable relation. Par ailleurs, la plateforme vous offre la possibilité de devenir une superstar. Ce badge vous permet en particulier d’avoir plus de visibilité lors des recherches des utilisateurs et d’augmenter vos revenus de 1 % sur le site.

Une façon efficace de gagner de l’argent

De nombreux services sont proposés sur la plateforme et permettent de générer des revenus récurrents tous les mois. En premier lieu, vos photos privées ne sont accessibles qu’aux personnes ayant souscrit un abonnement sur MYM fans. Une équipe de modérateur de la plateforme vérifie manuellement tous les contenus qui apparaissent sur les profils. Ils sont acceptés ou désapprouvés au bout de 24 heures. Hormis les photos privées, les photos personnalisées permettent aussi de percevoir de l’argent aux influenceurs. En effet, vos fans peuvent vous demander des contenus en privé.

En contrepartie, ils paient le tarif défini. De plus, pour augmenter vos revenus, misez sur les photos bonus. Il s’agit simplement d’envoyer un même contenu à tous vos abonnés. Une fois reçu, ils seront tenus de régler une somme s’ils souhaitent le visualiser. Cependant, il vous faut remplir certaines conditions avant la récupération de vos fonds. Vous devez avoir un compte certifié sur MYM fans, ajouter un mode de paiement à votre compte et avoir à votre actif au moins 50 euros de gains. Si ces conditions sont remplies, la plateforme se chargera de vous reverser vos gains mensuellement ou toutes les semaines.

Les spécificités du réseau social MYM fans

À l’opposé des réseaux sociaux les plus connus comme Facebook, Instagram et Snapchat, MYM fans attire les personnalités et les modèles grâce à ses spécificités. Il propose aux influenceurs de toucher de l’argent une fois que leurs contenus sont débloqués par les fans. Ils ont aussi l’assurance de voir leur contenu protégé. Ils peuvent ainsi gagner de l’argent sans prendre le risque de voir leur vie privée être divulguée au public. Par ailleurs, MYM fans offre un programme de parrainage vous permettant de recruter de nouveaux modèles et de gagner 10 % des revenus de vos filleuls.