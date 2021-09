Riche par son histoire, Grenoble est une ville dynamique qui a accueilli, et qui continue d’accueillir, beaucoup d’avancées sociales, des progrès scientifiques et des développements industriels.

Bénéficiant d’une position unique qui lui confère un climat atypique (mi-continentale et mi-océanique), Grenoble est une ville qui résiste à l’effet du temps, et c’est justement pourquoi elle attire beaucoup de visiteurs, mais aussi, d’investisseurs.

Si vous aussi, vous souhaitez investir dans la ville, voici ce que vous devez savoir !

Pourquoi est-il intéressant d’investir dans l’immobilier à Grenoble ?

Avec ses 156 700 habitants, Grenoble est la capitale des Alpes puisqu’elle est située au centre des Alpes et profite donc, d’un climat très atypique :

Mi-océanique ;

Mi-continental ;

Méditerranéen.

Le cadre de vie de ses habitants est optimisé par le grand respect que porte la vile à sa faune et sa flore, puisque tous les projets actuels sont tournés vers les énergies renouvelables.

Mais ce n’est pas la seule raison qui peut pousser un investisseur à se lancer dans cette région.

En effet, Grenoble propose un cadre de vie agréable, puisque la ville bénéficie d’un patrimoine naturel exceptionnel. La nature est à portée de main à Grenoble, notamment avec ses stations de ski de renommée mondiale et ses deux parcs naturels régionaux, Vercors et Chartreuse.

Côté économie, Grenoble a fondé deux bases solides : l’internationale et l’innovation. Après Paris, Grenoble est le tout premier pôle de recherche, que ce soit dans le secteur public ou privé.

Beaucoup d’entreprises internationales ont décidé de s’implanter dans la région, soutenues par la relation étroite entre la recherche, l’industrie et l’innovation.

Côté immobilier, les indices et les chiffres témoignent du dynamisme de la ville. La ville a été classée comme l’une des 10 meilleures villes les plus attractives de France. À côté de tous ces atouts, les prix du m² à Grenoble a connu une hausse de 2.2 % pour le neuf.

L’ancien lui, continue de suivre une tendance baissière, tandis que le marché du locatif reste stable. Grenoble promet un excellent rendement pour les investisseurs.

Ce point est accentué par le fait que Grenoble est en tête des villes les plus attractives pour les étudiants. Avec ses 60 000 étudiants, Grenoble est une ville étudiante par excellente.

En pratique, tous ces chiffres sont traduits par une évolution du prix de l’immobilier à Grenoble de 2.6 % au cours de ces dernières années.

Où investir à Grenoble ?

Voici les meilleurs quartiers où il est conseillé d’investir à Grenoble.

Le centre-ville est bien entendu le lieu qui regroupe le plus de lieux incontournables, comme le Jardin de ville, la Bastille, les quais d’Isère, etc. Si vous souhaitez investir dans l’ancien, le centre-ville est le meilleur quartier, surtout que l’évolution du prix en ce qui concerne l’ancien, a été particulièrement stable. Comptez entre 60 000 € et 145 000 € pour un appartement (ancien) T2 contre 85 000 € à 198 000 € pour le même bien immobilier neuf.

Situé à l’ouest du centre, le quartier Europole est le centre des affaires de la ville. Il faut prévoir entre 45 000 euros et 57 000 euros pour un T1 dans la région.

Enfin, on termine avec l’île verte qui est le quartier le plus peuplé de la ville. Pour un T2 dans la région, il faudra prévoir 145 000 € (ancien) et 200 000 € pour du neuf.

Prix de l’immobilier à Grenoble

Le prix de l’immobilier à Grenoble varie de 2 014 € à 3 088 € avec un prix moyen de 3 536 € / m².

Logement neuf

L’immobilier neuf dans la ville de Grenoble est disponible avec des prix très raisonnables, comparés à d’autres villes qui proposent le même cadre vie. De plus, malgré le fait que le prix du neuf soit beaucoup plus élevé que l’ancien dans la ville, il reste toutefois, en baisse, par rapport au reste du marché immobilier français.

Le locatif

Grenoble est une ville étudiante qui attire et continue d’attirer beaucoup d’étudiants qui y viennent des quatre coins du monde pour profiter de ses universités de renommée mondiale.

On peut dire donc que Grenoble est une ville où il fait bon vivre, mais aussi, bon étudier. Investir à Grenoble promet une rentabilité de 4 à 6 %.