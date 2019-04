Woodpecker : un outil d’automatisation pour faire du cold emailing

Je ne vais pas vous parler de Woody Woodpecker ou du pivert, mais bien d’un outil qui permet de faire du marketing automation : de la prise de contact automatisée via l’envoi de scénarios d’email marketing à une base de prospects ou contacts.

Si cela ne vous dis rien, je vous invite à vous intéresser à cette dynamique commerciale qui permet de cibler des prospects avec un discours personnalisé tout en automatisant le processus. Woodpecker.co permet pour 40 dollars par mois d’importer une liste de contacts avec leurs informations relatives (civilité, entreprise, fonction etc…) et ensuite de créer des templates d’emails que ce soit pour une première prise de contact ou une relance. Il est possible de créer un scénario en fonction de la réaction du contact, s’il ouvre, s’il ne fait rien etc… et de programmer ensuite l’envoi d’une nouvelle séquence d’emails marketing.

L’outil se connecte à votre boîte email pour donner l’apparence au destinataire que vous avez pris le temps de lui écrire alors qu’il s’agit en fait d’en envoi de masse automatisé. Ce qui est bien pratique pour faire de l’approche commerciale en mode “cold emailing”. Pour chaque campagne, un tableau de statistiques est disponible et permet de mesurer l’efficacité des envois de mails. Bref, un bon outil pas cher pour se lancer dans l’email automation.

