Les étapes pour trouver un terrain constructible et construire son logement

Vous voulez acheter un terrain constructible pour y construire votre prochain logement ? Que ce soit pour une résidence principale ou une résidence secondaire, il s’agit dans les deux cas d’une décision importante à prendre et souvent elle se fait avec votre conjoint voire-même vos enfants. Il est donc recommandé de prendre le temps de se renseigner en avance sur tous les éléments liés à votre projet immobilier. Dans cet article, nous vous proposons 5 étapes pour trouver un terrain constructible et éviter tout risque sur votre nouvel investissement.

La constructibilité du terrain et les règles d’urbanisme

Les différences entre terrain à bâtir et terrain constructible :

L’aspect juridique est important, celui est inscrit dans le très connu PLU dont l’acronyme signifie plan local d’urbanisme. C’est l’autorisation juridique de la destination autorisée des sols et terrain, ainsi que les modalités qui entourent la construction d’une habitation ou bâtiment.

Connaissez-vous les capacités physiques d’un terrain ? On touche du doigt la géologie du sol et de son sous-sol en étudiant la nature de celui-ci. Les experts de la construction neuve regardent ainsi si celui-ci peut supporter à terme le poids et les charges physiques de la nouvelle construction. N’oublions pas la sécurité de votre prochain investissement immobilier.

Le terrain constructible est-il viable en matière de raccordement de voiries ou réseaux d’eau, électricité… Tous ces éléments peuvent en effet faire évoluer votre projet de construction d’habitation neuve. S’il faut creuser une route d’accès ou ajouter la fibre, ce ne sera pas la même procédure pour acheter le terrain.

Ainsi, les règles d’urbanisme du lieu ou vous souhaiter réaliser votre projet de maison individuelle (par exemple) sont importantes et à prendre en considération dès le début pour ne pas avoir de mauvaises surprises avec la mairie et les autorités compétentes. N’hésitez pas à demander conseil auprès de vos futurs nouveaux voisins qui ont certainement mené un projet similaire.

La procédure d’achat d’un terrain constructible

L’achat d’un terrain à bâtir peut varier en fonction de la région, du type d’acquisition et des modalités. Il est important de se faire accompagner par des professionnels ou conseils afin de ne pas rater l’une des étapes de votre achat immobilier.

Une fois votre terrain trouvé, vous allez contacter le vendeur et faire une offre d’achat. Cette offre peut être accompagnée d’un plan et se faire à l’oral ou par écrit. Elle comporte également les clauses de la vente, terrain constructible ou non par exemple. Une fois acceptée on passe au compromis de vente, cet avant-contrat se réalise avec l’aide d’un professionnel de l’immobilier et du droit, ici en l’occurence un notaire qui va agir en tant que tiers de confiance pendant les échanges et la négociation du terrain constructible.

Lorsque tout est bon, la vente devient définitive et vous devez effectuer le nécessaire avec votre banque pour les solutions de financement. N’hésitez pas à prendre contact avec votre partenaire financier en amont pour gagner du temps. Il ne vous reste plus qu’ensuite à lancer votre projet de construction sur votre terrain et démarrer une nouvelle aventure immobilière. Félicitations !