Toutes les astuces pour brûler les calories en trop

Avoir des calories en trop ne signifie pas seulement faire augmenter le chiffre sur la balance. Trop de calories peut aussi être synonyme de mauvaise santé. Cependant, il existe des solutions simples que vous pouvez adopter dès maintenant dans votre mode de vie. Dans cet article, nous allons vous proposer toutes les astuces.

La marche, un exercice sous-estimé

La marche est une activité qui permet de se dépenser énormément, mais elle est bien souvent sous-estimée. En effet, l’avantage de la marche, c’est que vous pouvez la pratiquer quand vous voulez, et en général vous marchez déjà dans la journée. Pour aller à votre lieu de travail, faire les courses ou promener votre animal de compagnie, il est probable que vous deviez marcher lors de ces moments-là.

Néanmoins, si ce n’est pas le cas, il est facile d’incorporer une promenade à pied dans votre quotidien. Par exemple, si votre lieu de travail est suffisamment proche, allez-y à pied. Ou alors, après avoir dîné, accordez-vous une promenade digestive d’une trentaine de minutes environ. Cette activité ne présente aucun risque pour votre corps, et au contraire vous serez en meilleure santé.

S’hydrater plus souvent

Rappelez-vous que nous sommes censés boire à peu près deux litres d’eau par jour pour être en bonne santé. De plus, boire assez d’eau permet de mieux dépenser ses calories, car elle contribue à leur drainage par notre organisme. Les faits ont été confirmés par une étude menée par l’université de l’Illinois aux États-Unis.

Pour être sûr de s’hydrater plus souvent, c’est assez simple, un seul objectif, faire fondre la graisse. En réalité, n’attendez pas d’avoir soif pour boire, au contraire, gardez une gourde d’eau avec vous et buvez quelques gorgées au moins toutes les heures. De plus, évitez l’alcool et les sodas qui vont vous déshydrater. Un autre indicateur serait de boire au moins trois verres d’eau supplémentaires par jour.

Éviter les écrans pour perdre du poids

Dans notre vie quotidienne, les écrans sont partout. Presque tout le monde possède un téléphone portable, en plus d’une télévision et un ordinateur chez-soi. Ainsi, sans s’en rendre compte, vous passez du temps immobile devant un écran comme hypnotiser. Par conséquent, ce n’est pas comme ça que vous allez faire le moindre exercice malheureusement.

Dans le but de remédier à cela, pensez à vous mettre des rappels pour ne pas passer trop de temps sur vos écrans et profitez-en pour faire autre chose. Par exemple, lire un livre, parler avec vos proches ou faire du sport.

Choisir un sport que vous aimez

Bien évidemment, la meilleure manière de brûler ses calories en trop est de pratiquer une activité physique. Pas besoin d’être un sportif de haut-niveau, une pratique régulière est amplement suffisante pour être en pleine forme. Ce qui est important, c’est que vous aimiez votre sport pour toujours être motivé.

Peu importe si c’est de la pétanque ou le ski alpin, ce qui compte, c’est que vous fassiez un sport qui vous rende heureux pour vous dépenser de la meilleure façon possible. Sachez toutefois que les sports qui peuvent vous faire brûler le plus de calories sont la boxe, la course à pied, l’aviron et la natation.