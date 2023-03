Les précautions à prendre lorsqu’on utilise une imprimante 3D

L’imprimante 3D est de plus en plus utilisée du fait de ses nombreux avantages. Cependant, elle présente des risques professionnels et peut avoir un impact négatif sur votre santé. Je vous conseille alors de prendre certaines précautions lorsque vous utilisez une imprimante 3D.

Les imprimantes 3D rejettent des particules nocives

Les risques chimiques font partie des inconvénients les plus remarquables des imprimantes 3D. Pendant leur utilisation, elles émettent des particules nocives fines. Celles-ci peuvent se présenter sous une forme de gaz nocif ou de composés organiques volatils. Comme l’explique le site Alveo3d.com, il faut donc prévoir des solutions de prévention, car l’inhalation de ces particules nocives peut avoir des effets négatifs sur votre santé.

Les substances nocives que dégagent les imprimantes 3D sont le résultat des technologies intégrées à l’intérieur du logiciel. Cela est précisément dû à l’élévation de la température qui entraîne un dégagement des produits de décomposition thermique pendant le processus de polymérisation. Ainsi, l’air ambiant est directement pollué par ces éléments nocifs. Au fil du temps, vous pourriez commencer par avoir des troubles respiratoires, des troubles neurologiques ou une irritation des muqueuses oculaires. Ces conséquences peuvent devenir plus graves si vous ne mettez pas en œuvre des solutions efficaces.

Comment filtrer ces éléments nocifs ?

Compte tenu des effets négatifs des particules nocives provenant des imprimantes 3D, il est fondamental de chercher à les filtrer. La meilleure solution pour y parvenir est d’opter pour un filtre pour imprimante. Le principal rôle de ces filtres est d’empêcher la propagation des éléments nocifs. Ils vous permettent donc de vous protéger contre les risques chimiques des impressions 3D et de les prévenir en tout moment.

Vous pouvez aussi installer des dispositifs de captage au-dessus des équipements d’impression 3D. Ces accessoires sont efficaces pour filtrer l’air et capter les particules nocives pendant que l’imprimante est en cours d’utilisation.

Y a-t-il d’autres équipements à prévoir pour utiliser cet appareil sans risque ?

En dehors des filtres adaptés aux imprimantes 3D, il y a bien d’autres équipements à prévoir pour pallier tous les risques professionnels. D’abord, vous devez installer un système de ventilation capable de lutter contre l’accumulation des poussières à l’intérieur de votre appareil. Veillez aussi à mettre en place un équipement de ventilation dans votre lieu de travail pour assurer l’assainissement de l’air.

Les imprimantes 3D sont également susceptibles de présenter un risque d’incendie et d’explosion. Cela peut être lié à des décharges électrostatiques ou un court-circuit électrique. Pour éviter ce problème, vous devez réaliser une installation électrique efficace. Connectez votre appareil d’impression à un régulateur électrique pour plus de sécurité. Le rôle de cet équipement est d’optimiser l’intensité du courant et d’éviter tous les risques de court-circuit.

Je vous conseille aussi de porter des accessoires de sécurité comme les gants, les lunettes et les masques de protection. Tous ces équipements doivent être prévus avant d’utiliser l’imprimante 3D. Évitez aussi de fumer près de l’appareil afin d’éviter les risques d’incendie.