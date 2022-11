Comment contacter un plombier en cas d’urgence ?

On peut, au quotidien, faire face à des pannes de chauffage, de robinets et de fuites qui peuvent provoquer des dégâts dans son logement, et même toucher les voisins parfois. Pour cela, contacter un plombier est la meilleure solution afin qu’il puisse régler ces problèmes rapidement. Comment faire appel à un plombier ? Où trouver un plombier compétent en toute urgence ? Pour en savoir plus sur le sujet, nous vous invitons à lire ce qui suit.

Qui appeler en cas de problème urgent de plomberie ?

Si on fait face à un souci de plomberie d’urgence, il est nécessaire de réagir rapidement afin de ne pas multiplier les dégâts. Voici qui contacter rapidement pour bénéficier d’une intervention rapide.

Contacter son plombier

En effet, il est conseillé de contacter directement son artisan plombier ou chauffagiste étant expert du domaine et ayant réalisé l’installation dans votre logement, il pourra donc intervenir de manière efficace et il arrive aux secours en toute urgence.

Contacter son assureur

On peut également contacter son assureur puisqu’il est bien placé pour faire quelque chose dans des situations d’urgence. Les compagnies d’assurance ont tendance à avoir plusieurs adresses à proposer aux assurés dans les cas de problèmes de plomberie urgents.

Opter pour le bouche-à-oreille

Dans le cas où les deux solutions précédentes n’ont pas été utiles, on peut opter pour le bouche-à-oreille pour obtenir une adresse. Ses proches, ses amis ou ses voisins, peuvent connaître un bon artisan plombier qu’on peut contacter pour qu’il intervienne dans les situations urgentes.

Utiliser Internet

Il est aussi possible de recourir à Internet pour trouver des artisans ou des entreprises connues en plomberie et les contacter directement par téléphone.

Les arnaques récurrentes en faisant appel à un plombier en urgence

Lorsqu’on a un problème de plomberie, qu’on doit le régler en toute urgence, on ne se pose pas trop de questions, ni sur la réputation du plombier, ni sur les tarifs qu’il propose, ni même sur le travail qu’il fait. Malheureusement, on peut tomber sur des plombiers malhonnêtes qui souhaitent profiter de la situation et arnaquent les clients. Ainsi, on sera obligé de faire appel à un autre plombier pour s’occuper des pannes que le premier plombier n’aurait pas réglées. Cela va donc coûter doublement cher, en matière de dégâts, mais aussi de main d’œuvre.

En effet, si la panne de plomberie n’est pas réglée sur le coup, on peut avoir d’autres dommages, notamment si c’est une fuite. Ses revêtements de mur et de sol, son mobilier, et toute son habitation vont être endommagés, sans compter les voisins qui peuvent également subir les mêmes dégâts.

Prêter attention aux tarifs proposés par les plombiers en cas d’urgence

Contacter un plombier pour s’occuper d’un souci de plomberie en toute urgence, nécessite de prêter attention à plusieurs éléments et de choisir un professionnel sérieux. Un artisan sérieux est en effet :

réactif ;

efficace ;

honnête ;

procède par étapes en inspectant d’abord les lieux et ne parle pas directement des prix ;

propose des tarifs raisonnables.

Il ne faut pas que les prix soient très élevés, mais aussi pas très bas, car cela explique que le plombier choisi n’est pas très compétent et n’a pas les compétences nécessaires pour intervenir dans des cas d’urgence.

Exiger un devis de plomberie, même en cas d’urgence

Afin de ne pas être arnaqué par un plombier malhonnête, il est indispensable de demander un devis avant son intervention, même dans les cas d’urgence.

Lorsque le plombier arrive au domicile, il doit d’abord commencer par diagnostiquer le problème puis préciser les travaux à effectuer afin de régler ce dernier. Dans cette phase, l’artisan va évidemment agir sans matériel ou outils. En effet, ce genre de diagnostic se fait de manière visuelle pour identifier le problème et expliquer au client les procédures afin d’avoir son accord et d’entamer les travaux de votre bien immobilier.

Une fois que le plombier a terminé son inspection, il explique tout à son client et présente un devis afin d’avoir son autorisation pour entamer les réparations ou le dépannage, tout dépend de la situation. Un devis est donc indispensable avant de commencer les travaux de plomberie par le professionnel.

Pour conclure, le meilleur conseil que l’on puisse vous donner est certainement d’avoir votre plombier, ainsi vous serez serein et vous pourrez le contatcer en cas d’urgence.