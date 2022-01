Etudiants : pourquoi partir à l’étranger pour faire ses études ?

Vous ne savez pas quoi faire après le bac ? Les études en France vous paraissent fades ? Vous voulez vivre à fond votre vie d’étudiant ? et si vous intégriez une université à l’étranger ? Plus qu’une formation et des cours, les programmes d’échanges permettent une ouverture sur le monde et offrent une véritable expérience de vie. Les raisons de sauter le pas sont nombreuses et les doutes vite levés en lisant notre article.

Une mobilité internationale pas si complexe

Parmi les programmes qui aident les étudiants à partir, il y a bien entendu Erasmus qui fait le lien entre les écoles des pays d’Europe. Qui dit Europe dit Union européenne et avec elle une population pratiquant l’anglais, l’utilisation de la monnaie unique et une assurance maladie couverte par la France. De quoi oser l’étranger sans trop se dépayser ! Outre Erasmus, les établissements d’enseignement supérieur français proposent souvent des partenariats avec des universités de différents pays et facilitent par ce biais l’intégration de ses étudiants à l’international. Enfin, en plus du gouvernement français, les régions multiplient les bourses pour aider les jeunes post bac à quitter le pays : bourse mobilité, pass monde, bourse pour un stage à l’international…Il suffit d’une recherche pour trouver les ressources nécessaires à une année de cours à l’étranger.

Apprendre une langue et une culture

Pour les étudiants, rien de mieux que de suivre un enseignement dans une langue pour en acquérir les bases. En France, apprendre l’anglais est d’ailleurs l’une des principales motivations pour faire ses études à l’étranger. Ainsi, une année à l’université suffit pour obtenir un diplôme dans la formation voulue et apprendre une nouvelle langue. Pour être sûr de progresser certains se tournent même vers un séjour linguistique avec un enseignement strictement dédié à une langue. Toutefois, les écoles ne font pas tout. Si le diplôme est important, avoir un emploi dans son pays d’accueil ou un cercle d’amis étrangers permet également de découvrir les coutumes de la destination choisie et de rendre le séjour encore plus intéressant.

Un diplôme international pour booster son CV

Le bac, les études, un stage : que des critères importants qui pèsent lourd sur la recherche d’emploi d’un étudiant. Avoir suivi une formation dans une université internationale peut être un vrai plus qui retiendra l’attention du recruteur. En effet, cela prouve la mobilité de l’étudiant, son ouverture sur le monde et sa débrouillardise ! S’il est considéré comme un enfant après l’obtention de son bac, ce n’est plus le cas quand on sait qu’il a passé une année livré à lui-même dans un pays étranger. Pour ce faire, pas besoin de justifier d’un séjour de cinq ans. Erasmus, tout comme les universités, propose des programmes d’échanges d’une année, bien suffisants pour s’imprégner d’une langue et découvrir la culture de sa destination. Il est également possible de ne partir qu’un semestre.

Cours de langues, enseignement de l’anglais, nouvelle perspective, vie trépidante : les études en dehors de la France, voire même de l’Europe, sont une chance dans la vie des étudiants aussi bien pour les préparer à leur futur emploi que pour les éduquer en tant que citoyen de demain. Canada, Espagne, Australie, Angleterre votre destination n’attend que vous !