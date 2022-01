Quel budget pour construire une maison en Belgique ?

La Belgique attire de plus en plus de Français. Même si ce pays n’est pas un paradis fiscal, on a vu arriver en Belgique de nombreuses personnes pour raisons professionnelles. Elle ne taxe pas les plus-values réalisées sur les valeurs immobilières alors que la France en prélève plus de 30 %. Vous devez donc vous renseigner concernant le prix affiché pour la construction d’une maison.

L’endroit a une influence

Pour une habitation traditionnelle et sans les formules spécifiques, il faut prévoir environ 1300 euros le mètre carré. Il convient d’ajouter les frais d’architecte et les imprévus. Si vous possédez un terrain, la construction de votre projet pourrait devenir intéressante. Les terrains sont devenus des denrées rares. En Belgique, le prix moyen d’un terrain s’élève à 200 euros le mètre carré. D’une région à l’autre, les prix peuvent évoluer. Vous devez ajouter la TVA de 21 % sur les travaux. Pour une maison ancienne, vous aurez un régime fiscal plus favorable. Construire une maison à prix raisonnable en Belgique, c’est possible.

Le tarif sera différent d’une région à l’autre. Outre le prix du terrain, il faut compter les frais du notaire.

Lors de la construction d’une maison, le budget est un élément déterminant.

Terrain, style d’habitation, lieu, le budget est à prendre en compte avant de se lancer. Vous pouvez avoir une très belle maison en Belgique pour 100 000 euros. En optant pour une entreprise de construction clé en main, vous éviterez les mauvaises surprises de dernière minute. L’entrepreneur vous donnera dès le début un bon aperçu du budget total.