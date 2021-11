Quels sont les avantages de la loi Pinel à Rennes ?

La ville de Rennes connait une importante croissance démographique ces dernières années. On y compte jusqu’à 6000 nouveaux arrivants par an et évidemment, la demande en immobilier locatif est toute aussi forte. Les investisseurs y voient alors le nouvel Eldorado, surtout qu’ils profiteront du dispositif Pinel en place dont voici les avantages. Alors poursuivez la lecture de cet article !

Une importante réduction fiscale

En acquérant un logement neuf dans la capitale bretonne avant 2024, vous bénéficierez d’abord d’une importante remise fiscale. Les sommes déduites dépendront toutefois de la durée de mise en location du bien. Ainsi, pour une location de 6 ans, on vous accordera une réduction de 12 %, contre 18 % pour 9 ans et 21 % pour 12 ans. Le plafond est fixé à 300 000 € pour un bien d’une valeur n’excédant pas les 5 500 €/m2. Vous pouvez réaliser sur 6 ans des économies d’environ 36 000 €, 54 000 € en 9 ans et 63 000 € en 12 ans. Si vous êtes tenté, rendez-vous sur groupe-launay.com pour investir en toute sécurité.

La flexibilité de l’investissement

La loi Pinel à Rennes vous permet également de revoir la durée initiale de votre mise en location. Ainsi, si vous êtes préalablement parti sur 6 ans et qu’en cours de contrat les choses changent pour vous, vous pourrez prolonger cette durée. Le contraire sera toutefois délicat, car le fisc requalifiera votre avantage fiscal. De plus, vous pourrez (contrairement au dispositif Duflot) louer le bien à un parent sans que cela n’ait un incident quelconque sur votre défiscalisation. La loi fixe enfin un plafond de 100,00 €/an pour les niches fiscales.