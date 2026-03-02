Un blog geek 100% digital et 100% iRonfle

Quelques exemples d'actualités Geek & High Tech :

Depuis 2008, nous vous proposons une sélection d'actualités geek et high-tech, ainsi que des avis et tests produits. Contactez-nous !Cela fait bientôt dix ans que nous proposons aux internautes avec ce webzine de découvrir le monde des passionnés d'informatique et de high tech au travers d'articles Geek et de revues Web. Les Ronfleurs Professionnels détectent chaque semaines les actualités du secteur informatique : présentation de nouveaux services internet, tests de produits high tech innovants, revues de presse et grandes annonces de constructeurs de smartphones. L'univers des startups est également représenté avec les innovations technologiques mais aussi les changements de mentalités et nouvelles habitudes qui en découlent. Une des innovations pour 2019 reste le Smartphone pliable, nous allons faire le maximum pour partager avec vous toutes les nouveautés de ce format de téléphone révolutionnaire. Laissez-vous porter par votre imagination et rêvez !Tous les ingrédients sont là grâce aux Ronfleurs Professionnels d'iRonfle.com pour vous permettre d'en savoir plus sur cet écosystème souvent réservé au connaisseurs (les Geeks) et loin du Grand Public. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez approfondir certains sujets avec Gus et Cad, la communauté de ce Webzine est également là pour vous répondre.Si vous êtes une marque de produits high-tech, cet espace est aussi le vôtre pour présenter vos nouveautés techno, et apporter de la valeur ajoutée à toutes les geekeries déjà présentées dans ce site quelque peu Insoleek. C'est l'occasion de partager ensemble et de générer de nouveaux contacts. La communication digitale est au centre des préoccupations, alors étudions des partenariats ensemble !- L'arrivée de nouvelles technologies moins coûteuses rend beaucoup plus accessibles les casques connectés et permet aux éditeurs de logiciels de proposer des expériences vraiment engageantes.Le digital touche tous les secteurs d'activités, il pousse les entreprises à repenser leur modèle tout en apportant plus de valeur au client final. Quand les startups se construisent sur la disruption, les sociétés classiques doivent d'abord inscrire le digital dans leur quotidien pour ensuite viser la disruption. Sur iRonfle.com, nous ne parlerons pas uniquement de produits high tech mais développerons aussi notre vision du monde des startups et des entreprises qui participent au digital. Des marques fortes avec un lien affectif client, une expertise métier, des produits qui démontrent un savoir-faire, sont autant de signes sur lesquels nous allons nous pencher dans nos revues web d'actualités informatique. Au programme, des analyses marketing, fidélité, technique et usage.