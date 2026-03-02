Choisir une mutuelle senior : conseils pour bien protéger votre santé
Bienvenue sur iRonfle.com : le blog des Ronfleurs professionnels
Un blog geek 100% digital et 100% iRonfleDepuis 2008, nous vous proposons une sélection d'actualités geek et high-tech, ainsi que des avis et tests produits. Contactez-nous !
Cela fait bientôt dix ans que nous proposons aux internautes avec ce webzine de découvrir le monde des passionnés d'informatique et de high tech au travers d'articles Geek et de revues Web. Les Ronfleurs Professionnels détectent chaque semaines les actualités du secteur informatique : présentation de nouveaux services internet, tests de produits high tech innovants, revues de presse et grandes annonces de constructeurs de smartphones. L'univers des startups est également représenté avec les innovations technologiques mais aussi les changements de mentalités et nouvelles habitudes qui en découlent. Une des innovations pour 2019 reste le Smartphone pliable, nous allons faire le maximum pour partager avec vous toutes les nouveautés de ce format de téléphone révolutionnaire. Laissez-vous porter par votre imagination et rêvez !
Tous les ingrédients sont là grâce aux Ronfleurs Professionnels d'iRonfle.com pour vous permettre d'en savoir plus sur cet écosystème souvent réservé au connaisseurs (les Geeks) et loin du Grand Public. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez approfondir certains sujets avec Gus et Cad, la communauté de ce Webzine est également là pour vous répondre.
Si vous êtes une marque de produits high-tech, cet espace est aussi le vôtre pour présenter vos nouveautés techno, et apporter de la valeur ajoutée à toutes les geekeries déjà présentées dans ce site quelque peu Insoleek. C'est l'occasion de partager ensemble et de générer de nouveaux contacts. La communication digitale est au centre des préoccupations, alors étudions des partenariats ensemble !
Quelques exemples d'actualités Geek & High Tech :- L'arrivée de nouvelles technologies moins coûteuses rend beaucoup plus accessibles les casques connectés et permet aux éditeurs de logiciels de proposer des expériences vraiment engageantes.
Le digital touche tous les secteurs d'activités, il pousse les entreprises à repenser leur modèle tout en apportant plus de valeur au client final. Quand les startups se construisent sur la disruption, les sociétés classiques doivent d'abord inscrire le digital dans leur quotidien pour ensuite viser la disruption. Sur iRonfle.com, nous ne parlerons pas uniquement de produits high tech mais développerons aussi notre vision du monde des startups et des entreprises qui participent au digital. Des marques fortes avec un lien affectif client, une expertise métier, des produits qui démontrent un savoir-faire, sont autant de signes sur lesquels nous allons nous pencher dans nos revues web d'actualités informatique. Au programme, des analyses marketing, fidélité, technique et usage.
Cocktails et spiritueux
Archipel kombucha : comment les brasseurs réinventent la fermentation micro-filtrée
Archipel kombucha : comment les brasseurs réinventent la fermentation micro-filtrée explore la rencontre entre artisanat traditionnel et innovation technologique. Ce dossier décrit comment deux brasseurs parisiens ont transformé une boisson fermentée millénaire en une alternative contemporaine, adaptée aux tables gastronomiques et à la distribution commerciale. Il met en lumière les choix techniques — du mélange…
Viviane et Josiane réinventent l’apéritif sans alcool en 2026
Viviane et Josiane réinventent l’apéritif sans alcool en 2026 : deux créations signées 0bis qui transforment l’instant d’avant-repas en une expérience gustative sophistiquée, inspirée des bistrots et pensée pour une consommation responsable. Conçues à partir d’ingrédients biologiques et d’une approche botanique, ces boissons proposent une alternative aux sodas et jus trop sucrés, en proposant amplitude…
Pink Sun : enfin de la bière craft sans alcool brassée en région parisienne
Pink Sun illumine le paysage des boissons alternatives avec une proposition rare : une bière craft sans alcool conçue pour préserver arômes et texture, tout en étant brassée localement en Île‑de‑France. Installée à Rambouillet, cette jeune maison est le résultat d’une alliance entre un brasseur amateur passionné et une équipe déjà engagée dans l’artisanat brassicole.
Développement web
Pourquoi la maintenance, la refonte et la gestion de site web sont cruciales
Avoir un site web performant et attrayant est primordial dans le monde numérique d’aujourd’hui. Cependant, créer un site web n’est que le commencement. La maintenance, la refonte et la gestion de votre site web sont des éléments essentiels pour assurer sa réussite à long terme. La maintenance de site web : une nécessité permanente…
Comment choisir son développeur front end et back end pour mobile ?
Actuellement, les services en matière de développement sont de plus en plus recherchés sur le marché du mobile. Les développeurs back end et front end sont incontournables dans la conception d’ébauches numériques. Cependant, le développeur front end et le développeur back end ont des tâches très diverses à effectuer. Parfois, ils travaillent et communiquent ensemble…
Se reconvertir pour devenir développeur web
Nombreuses sont les personnes qui arrivent à un moment de leur carrière où elles ont envie de renouveau, de changer de voie, de faire quelque chose de plus concret. Au moment de se reconvertir, le premier réflexe est de regarder les secteurs les plus porteurs et ceux dans lesquels on trouve le…
4 critères à prendre en compte avant de choisir votre hébergement web mutualisé
L’hébergement web partagé est certainement le mode d’hébergement internet le plus en vogue. Malheureusement, avec la multiplicité des offres, il n’est pas toujours aisé de se décider sur le bon plan d’hébergement. Pour ne pas commettre le risque de se tromper, découvrez les 4 critères cruciaux à prendre en compte afin de sélectionner la bonne…
Pourquoi apprendre à coder ?
L’idée qu’apprendre à coder va devenir une compétence clé dans les métiers de demain est de plus en plus répandue. Si cette compétence est aussi recherchée aujourd’hui, c’est surtout parce qu’elle s’adresse à des profils très variés! Apprendre à coder: pour qui? Il manque aujourd’hui 50 000 développeurs web en France et on estime que…
Le HTTPS est un gage de sécurité pour les internautes
Avec la multiplication des cyberattaques ces derniers mois, les internautes ont décidé d’être beaucoup plus vigilants surtout lorsqu’ils doivent réaliser un paiement en ligne. Il n’est donc pas surprenant de constater la recrudescence de certificat de sécurité. Le SSL gratuit est très efficace pour tous les Webmasters Internet est un outil intéressant, mais il possède…
Entreprises
Les startups et jeunes entreprises révolutionnent notre manière de travailler. Nous essayons ici de développer les trucs et astuces pour développer son business en toute sérénité. Parole de ronfleurs professionnels !
Tout savoir sur le traitement mérule et la lutte contre les nuisibles
La mérule constitue l’une des menaces les plus sournoises pour les habitations. Ce champignon lignivore, souvent discret dans un premier temps, prospère dans des zones humides et mal ventilées et peut fragiliser durablement la structure d’un logement. Comprendre son mode de développement, les signes précurseurs et les mesures techniques nécessaires à son éradication permet de…
Du salaire unique à la diversification financière en 3 piliers
Dépendre d’un salaire unique expose votre vie financière à une fragilité que je constate régulièrement. Une perte d’emploi, une baisse de revenus ou une inflation galopante peuvent remettre en question votre patrimoine et vos projets de vie. Pour sortir de cette dépendance, je vous propose une méthode structurée autour de trois piliers complémentaires : l’immobilier…
Tout savoir sur le rachat de crédit et ses avantages en 2026
Face à la multiplication des crédits et à l’évolution des taux en 2026, le rachat de crédit apparaît comme une solution souvent évoquée pour retrouver de la marge de manœuvre budgétaire. Cet article présente les mécanismes, les avantages et les précautions indispensables avant de s’engager, en s’appuyant sur des cas concrets et des retours d’emprunteurs.
Les meilleurs sites pour acheter et vendre des bateaux neufs et d’occasion en 2026
En bref : Choisir la bonne plateforme simplifie recherche et vente : filtres avancés, fiches techniques et visibilité sont décisifs.Évaluer un bateau implique contrôle mécanique, historique des entretiens et vérification administrative.Pour vendre, soignez les photos, la description technique et multipliez les canaux de diffusion.Aspects légaux : immatriculation, certificats de conformité et sécurité à jour sont…
Tout savoir sur l’assurance de prêt immobilier en 2026
En 2026, l’assurance de prêt immobilier se situe au cœur des décisions financières liées à l’acquisition d’un logement. Les réformes récentes ont changé la donne : la liberté de choisir son contrat à la souscription, la possibilité de résilier à tout moment et la suppression du questionnaire médical sous conditions créent de nouvelles opportunités d’économies.
Choisir une agence événementielle à Genève : les clés du succès
Lorsqu’il s’agit de l’organisation d’événements à Genève, faire appel à une agence événementielle peut transformer une simple idée en un souvenir mémorable. Que ce soit pour des événements d’entreprise ou des moments plus personnels comme des mariages, une bonne planification et exécution sont essentielles. Cet article explore pourquoi opter pour une agence événementielle à Genève…
Gastronomie
Adoptez la nourriture healthy pour animaux : le guide essentiel pour un compagnon en pleine forme
EN BREF Alimentation équilibrée : essentiel pour la santé de votre animal Identifiez les ingrédients de qualité dans les aliments Portions appropriées selon le poids et l’âge Régimes alimentaires spécifiques pour besoins particuliers Différentes options : croquettes, pâtés, ou nourriture maison Conseils pour une alimentation riche en nutriments essentiels Variez les repas pour éviter la…
Producteur de foie gras : achat foie gras et magret fumé
Le foie gras est une spécialité culinaire emblématique de la France. Réputé pour son goût riche et sa texture fondante, il trouve sa place sur les tables des grandes occasions et dans les repas du quotidien pour les amateurs. Explorons ensemble le monde fascinant des producteurs de foie gras et découvrons où et comment acheter…
4 bonnes raisons d’acheter une cafetière Dolce Gusto
Les cafetières Dolce Gusto séduisent par leur polyvalence et leur simplicité, offrant une expérience café qui s’adapte aux goûts de chacun. Avec un design élégant et une technologie pensée pour faciliter l’utilisation au quotidien, elles s’imposent comme un choix judicieux pour les amateurs de boissons froides. En combinant qualité et prix abordable, elles vous donnent…
Gestion de projet
Quelle est l’utilité d’un business plan ?
Le business plan est un outil incontournable pour concrétiser un projet de création d’entreprise. Il sert à déterminer aisément la stratégie financière et commerciale, ainsi que le plan d’action à mettre en place pour développer votre activité. Par conséquent, il constitue une étape à ne surtout pas négliger. Pour autant, la compréhension de l’utilité du…
Quels sont les avantages d’un logiciel de gestion ?
Gérer et mener une entreprise vers le succès n’est pas du tout facile. Avec la digitalisation de tous les secteurs de vie et les innombrables contraintes du monde du marketing, pour bien diriger une entreprise il faut prendre certaines dispositions. Se doter d’un logiciel de gestion, voilà une disposition importante. Vous vous demandez sûrement quels…
Scrum Master : la définition, le rôle et les compétences
Aujourd’hui, la concurrence entre les entreprises est de plus en plus rude et chacune d’entre elles doit se surpasser de façon régulière afin de garder ou d’augmenter sa part du marché. Pour cela, la méthode de travail des équipes de développement des différentes sociétés sont de plus en plus améliorées et adaptées aux besoins actuels.
Que peut-on savoir sur la méthode agile ?
La méthode agile Scrum est désormais utilisée sur tous les projets de développement. Avec l’accélération que subit le monde aujourd’hui, il devient nécessaire de s’adapter à notre nouvel environnement. Scrum fut crée à la fin des années 1990 aux USA par des informaticiens et des spécialistes en informatique. Cette invention marque une forte croissance dans…
Qu’est-ce que la gestion de projet agile et quels sont les avantages ?
Dire que les méthodes agiles sont devenues l’avenir du développement informatique n’est pas une exagération. En effet, ces dernières, en suivant des concepts précis, permettent d’améliorer la qualité de service et de travail des développeurs de logiciels, en mettant en œuvre des pratiques universelles documentées par des personnes expérimentées. Alors, envie d’en savoir plus ?…
Utiliser des modèles en gestion de projet
Lorsqu’on lance une réflexion sur la gestion de projet, il peut être intéressant de s’appuyer sur des modèles éprouvés en gestion de projets afin de gagner du temps et d’apporter de la valeur dès le départ. La solution Wrike propose dès la création du projet de partir sur une base solide et de qualité pour…
Immobilier
Une alternative esthétique et pratique pour votre extérieur
Si vous recherchez une solution à la fois esthétique et pratique pour sublimer votre extérieur, le gazon synthétique constitue une option intéressante. De la terrasse au jardin, en passant par le balcon, opter pour ce type de pelouse présente de nombreux avantages et s’avère être un choix judicieux pour les amateurs de verdure sans contraintes.
Le gazon synthétique pour une maison individuelle : Optez pour le confort et l’esthétique
Dans le monde de la décoration moderne, le gazon synthétique est en train de prendre une place importante aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des maisons individuelles. En effet, ce revêtement offre plusieurs avantages qui séduisent de plus en plus de propriétaires souhaitant transformer leur habitat. Cet article vous dévoile les raisons pour lesquelles vous…
Comment construire une maison de famille ?
Vous souhaitez avoir plus de place ou besoin de plus de confort pour toute la famille ? Vous avez le choix entre une construction plain-pied avec toutes les pièces au même niveau mais qui exige un terrain spacieux et une maison à étage, idéale pour les petits terrains. Elle peut se composer en plus d’un…
Comment investir dans l’immobilier avec votre société ?
L’investissement immobilier avec une société peut prendre différentes formes : achat d’actions d’une société immobilière cotée en bourse, participation à une société en commandite, création d’une société immobilière à but lucratif. En dépit des avantages qu’il offre, ce type d’investissement peut entraîner des coûts supplémentaires. Il est donc important de bien comprendre le domaine afin…
Petit guide pour choisir le bon type de gazon synthétique ou hybride
Obtenir une belle pelouse n’est pas une mince affaire ! Pour ce faire, vous devez d’abord choisir le bon type de gazon. C’est-à-dire un gazon qui s’adapte à la nature du sol et aux conditions climatiques, mais aussi à l’usage que vous voulez en faire. Il n’est pas toujours simple de trouver une solution adaptée…
Comment contacter un plombier en cas d’urgence ?
On peut, au quotidien, faire face à des pannes de chauffage, de robinets et de fuites qui peuvent provoquer des dégâts dans son logement, et même toucher les voisins parfois. Pour cela, contacter un plombier est la meilleure solution afin qu’il puisse régler ces problèmes rapidement. Comment faire appel à un plombier ? Où trouver…
Informatique
Nous sommes fans de High Tech et réalisons régulièrement des tests de produits informatiques qui peuvent vous permettre de faire les bons choix dans votre quête de l'ordinateur ou du smartphone au meilleur prix sur le marché. Nous analysons aussi les tendances des nouvelles technologies donc n'hésitez pas à nous faire part de vos retours.
Comment bien choisir un revendeur de matériel informatique professionnel en 2026
Choisir un revendeur de matériel informatique professionnel en 2026 requiert une lecture attentive des offres, une compréhension des services associés et une évaluation claire des risques opérationnels. Le marché a évolué : les gammes professionnelles sont mieux segmentées, la maintenance se rapproche des modèles SaaS, et la sécurité intégrée devient un critère de sélection aussi…
Stop au fléau des spams : 70 % de nos emails envahis par les messages indésirables
La boîte de réception subit une invasion silencieuse : près de 70 % des messages qui la traversent sont des courriels indésirables. Entre publicités agressives, tentatives d’hameçonnage et arnaques déguisées, le flux quotidien se transforme en un champ de mines numérique. À l’échelle individuelle, la moyenne tourne autour de 35 spams reçus par personne chaque…
Pourquoi la maintenance, la refonte et la gestion de site web sont cruciales
Avoir un site web performant et attrayant est primordial dans le monde numérique d’aujourd’hui. Cependant, créer un site web n’est que le commencement. La maintenance, la refonte et la gestion de votre site web sont des éléments essentiels pour assurer sa réussite à long terme. La maintenance de site web : une nécessité permanente…
Le monde des grossistes mobiles et réparateurs : pièces détachées pour iPhone et Samsung
Entrons dans l’univers des grossistes mobiles et des réparateurs de smartphones, avec un focus particulier sur les pièces détachées pour iPhone et Samsung. Si vous cherchez à en savoir plus sur ce secteur, ou si vous envisagez d’investir dans la réparation mobile ou l’achat de pièces détachées, cet article est fait pour vous. Comprendre…
Bureautique PME : les outils indispensables au quotidien
Dans notre monde moderne, la technologie joue un rôle essentiel dans nos vies quotidiennes. Que ce soit pour le travail, les études ou les loisirs, les appareils tels que l’ordinateur portable, la tablette tactile et l’imprimante sont devenus des alliés incontournables. Cet article explore les caractéristiques de ces équipements, leurs avantages et conseils pratiques pour…
Processeurs PC : Le cerveau de votre ordinateur en détail
Le processeur, souvent appelé le cerveau de l’ordinateur, est un composant crucial qui détermine les performances globales d’un PC. Il interprète et exécute les instructions des programmes stockés dans la mémoire. Dans cet article, nous explorerons en profondeur les différents aspects des processeurs pour ordinateurs personnels, en mettant l’accent sur les géants du secteur :…
Lifestyle
La catégorie Lifestyle d’Ironfle.com est dédiée aux Ronfleurs Professionnels appréciant la bonne cuisine, les cocktails raffinés et un mode de vie sain. Dégustez des recettes gourmandes, découvrez des boissons originales et apprenez à concilier plaisirs culinaires et équilibre alimentaire. Laissez-vous inspirer et savourez chaque instant pour devenir la meilleure version de vous-même.
Choisir une mutuelle senior : conseils pour bien protéger votre santé
Choisir une mutuelle senior exige une lecture attentive des garanties, des exclusions et des niveaux de remboursement. À mesure que l’âge avance, certains postes de dépense comme l’hospitalisation, l’optique, le dentaire et l’auditif pèsent davantage sur le budget. Cet article propose des repères concrets, des exemples chiffrés et une méthode étape par étape pour sélectionner…
Conseils essentiels pour réussir les concours ingénieurs en 2026
Préparez-vous à aborder les concours d’entrée aux écoles d’ingénieurs de 2026 avec méthode et lucidité. Cet article rassemble des repères concrets : calendrier, formats d’épreuves, poids du dossier Parcoursup, techniques de travail pour les QCM, et astuces pour réussir entretiens et oraux. Un fil conducteur suit Camille, lycéen·ne motivé·e, qui consolide ses choix entre voies…
Comment créer un livre photo mariage unique et inoubliable
Le livre photo de mariage représente bien plus qu’un simple recueil d’images : il devient un objet narratif, un héritage à feuilleter lors des grands rendez-vous familiaux. Cet article explore les clés pour concevoir un album photo mariage personnalisé, de la sélection du format à la finition d’impression, en passant par la mise en page…
Le sport et la mémoire : quel impact sur nos capacités cognitives ?
En bref : L’activité physique agit durablement sur la mémoire et les performances intellectuelles.Des recherches récentes confirment qu’une simple hausse de 30 min d’exercice modéré par jour améliore la mémoire épisodique et de travail.Le sport stimule la neurogenèse de l’hippocampe, la production de neurotransmetteurs et la plasticité neuronale.Sédentarité excessive et sommeil de mauvaise…
Archipel kombucha : comment les brasseurs réinventent la fermentation micro-filtrée
Archipel kombucha : comment les brasseurs réinventent la fermentation micro-filtrée explore la rencontre entre artisanat traditionnel et innovation technologique. Ce dossier décrit comment deux brasseurs parisiens ont transformé une boisson fermentée millénaire en une alternative contemporaine, adaptée aux tables gastronomiques et à la distribution commerciale. Il met en lumière les choix techniques — du mélange…
Viviane et Josiane réinventent l’apéritif sans alcool en 2026
Viviane et Josiane réinventent l’apéritif sans alcool en 2026 : deux créations signées 0bis qui transforment l’instant d’avant-repas en une expérience gustative sophistiquée, inspirée des bistrots et pensée pour une consommation responsable. Conçues à partir d’ingrédients biologiques et d’une approche botanique, ces boissons proposent une alternative aux sodas et jus trop sucrés, en proposant amplitude…
Logiciel
Logiciel kiné : comparatif, lequel choisir pour son cabinet ?
Vous êtes un praticien de santé et recherchez un logiciel pour gérer votre cabinet ? Vous vous interrogez sur quel est le meilleur logiciel pour les kinésithérapeutes ? Nous vous proposons un comparatif des solutions logicielles du marché qui répondent à ce type de besoin. Avec l’avènement des technologies informatiques, la gestion d’un cabinet de…
Cybercriminalité : quels appareils faut-il protéger ?
À la suite d’une augmentation massive de la cybercriminalité au fil des années, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSII) a déclaré le 26 février dernier que des « mesures prioritaires de cybersécurité sont essentielles ». La sécurité des données numériques subit une crise qui se dégrade avec le temps. Les entreprises, quelles…
Quelles sont les fonctionnalités d’un logiciel utilisées pour l’import et l’export ?
Adopter un logiciel pour l’import-export représente une belle idée puisque vous aurez des informations précises et des fonctionnalités de qualité. En effet, pour gagner du temps et améliorer votre productivité, il est possible de choisir cette solution. Bien sûr, demandez une démonstration précise afin de comprendre les mécanismes, cela évite les erreurs. Les meilleures fonctionnalités…
Comment choisir son logiciel de caisse pour un point de vente ?
Avec la diminution des modes de paiement par chèque ou en liquide et la digitalisation des magasins ou points de vente, les logiciels de caisses ont tendance à évoluer. Les fournisseurs de ce type de solutions qui s’occupent de la fourniture de terminaux de paiement proposent souvent différents logiciels de caisse qui visent à apporter…
Découvrez le CRM pour la gestion immobilière !
Certains domaines demandent du temps et de l’argent pour que les retours soient positifs. Avec une bonne gestion, vous pourriez rapidement gagner en visibilité et réaliser quelques économies. Cela est notamment valable pour le monde de l’immobilier. Ce dernier est particulièrement difficile à maîtriser à cause de toutes les tâches laborieuses. Il est donc judicieux…
Quels sont les recours possibles contre le phishing ?
Le phishing est la pratique frauduleuse la plus en vogue sur internet. Lorsque vous en êtes victime, les cybercriminels peuvent prélever tout ou partie de la somme disponible sur votre compte en banque, ou bien encore voler des informations confidentielles. Il est tout de même possible d’obtenir remboursement auprès de votre banque, si votre compte…
Loisirs
Sports outdoor : softboard et bodyboard pour profiter des vacances d’été
L’été invite à renouer avec la mer et à expérimenter des glisses accessibles et grisantes. Entre softboard et bodyboard, deux disciplines se détachent par leur convivialité, leur rapidité d’apprentissage et leur capacité à rassembler familles, groupes d’amis et passionnés en quête d’adrénaline. L’histoire du bodyboard remonte aux années 1970 à Hawaï, fruit d’une adaptation moderne…
Descente en canoë en Ardèche : guide complet pour une aventure inoubliable
Parcourir les Gorges de l’Ardèche en canoë constitue une immersion intense au cœur d’un paysage façonné par des millions d’années d’érosion. Entre falaises calcaires, arches naturelles et plages secrètes, chaque coup de pagaie révèle un nouvel angle de vue sur ce site classé. Ce guide rassemble des informations pratiques pour préparer une descente de trois…
Comment choisir un voilier d’occasion adapté à vos besoins
Choisir un voilier d’occasion suppose une réflexion structurée et une connaissance pragmatique des usages envisagés. Parmi la multitude d’annonces disponibles en 2026, l’acheteur averti différencie ses besoins (sorties côtières, croisière hauturière, vie à bord), évalue le budget au-delà du prix d’achat et prépare une inspection technique rigoureuse. Cet article éclaire les critères déterminants — taille,…
Panne d’antenne TV et TNT : 4 problèmes fréquents et leurs solutions de dépannage
Continuons notre journée geek et loisirs, puisque nous allons aborder les pannes fréquentes que rencontrent les propriétaires d’antennes de télévision ainsi que les solutions pour y remédier. Les problèmes liés à la réception des signaux sont courants et peuvent être causés par divers facteurs. Continuons notre journée geek et loisirs. Nous allons aborder…
Antennes TV : quelles sont les pannes classiques associées et comment y remédier ?
L’antenne TV joue un rôle crucial dans la réception du signal et la qualité de l’image que vous obtenez sur votre téléviseur. Bien qu’étant un élément essentiel de votre expérience télévisuelle, elle est souvent négligée et peu considérée. Malheureusement, de nombreuses pannes peuvent survenir, affectant ainsi votre plaisir de regarder vos émissions préférées.
Comment choisir son programme télé cet après-midi ?
La télé reste, de loin, le meilleur moyen pour se détendre à la maison en regardant un programme. Elle est très appréciée par tous les membres de la famille parce que nous y retrouvons toutes sortes de programmes qui sont adaptés aux préférences de chacun. Les plus petits aiment surtout les dessins animés qu’on appelle…
Marketing
Le digital est au coeur de nos expériences sur internet, dans ces articles de blog sur le marketing digital, nous allons nous intéresser aux aspects stratégiques de la construction d'une campagne marketing en ligne, à des sujets variés comme ceux de l'influence ou de la promotion de produits et services. Mais également aux agences de communication, développeurs web, freelances, experts digitaux et autres acteurs de cette révolution digitale.
Qu’est ce qu’une agence de packaging ?
La première chose qui nous vient à l’esprit quand on parle de packaging, c’est le visuel, le premier contact que l’on a avec un produit. Etant un levier non-négligeable de l’acquisition client, de nombreuses entreprises possèdent des équipes marketing dédiées qui travaillent pendant des mois sur l’élaboration d’un packaging. Nombre d’entre elles également décident de…
Entreprises : une agence web peut transformer votre présence en ligne
Les agences web jouent un rôle crucial dans le paysage digital actuel. Que vous soyez une petite entreprise, une start-up ou une grande société, l’importance d’avoir une bonne stratégie digitale ne peut être ignorée. De la création de site internet au référencement naturel (SEO) et payant (SEA), les services offerts par une agence web sont…
Effet navboost en SEO : une stratégie à ne pas négliger
L’optimisation pour les moteurs de recherche (SEO) est une science complexe qui évolue constamment. Parmi les nombreuses techniques et astuces disponibles pour améliorer le classement SEO, l’effet navboost émerge comme un sujet intrigant et potentiellement puissant. Comprendre ce concept peut apporter des bénéfices notables en matière de visibilité et d’interaction des utilisateurs. Décryptons ensemble…
Les atouts d’une stratégie de référencement naturel
Le référencement naturel, également connu sous le nom de SEO (Search Engine Optimization), est un élément essentiel de toute stratégie de marketing en ligne. En améliorant la visibilité de votre site web dans les résultats des moteurs de recherche, vous pouvez attirer davantage de trafic. Voici trois aspects clés d’une stratégie de référencement naturel efficace…
SEO : l’importance du thème de votre site WordPress
L’un des CMS les plus populaires pour la conception d’un site internet est sans aucun doute WordPress. Même si ce dernier est un CMS assez performant qui est très apprécié pour sa simplicité d’utilisation, il peut très rapidement devenir un handicap ou un avantage en fonction du thème que vous aurez choisi. En effet, lorsque…
La facturation numérique, un grand pas vers votre transformation digitale
Le monde professionnel en général et les entreprises en particulier n’ont pas fini d’enregistrer des transformations dues à l’explosion du digital. Pour amorcer ces changements et les intégrer dans leurs organisations, les dirigeants disposent d’une variété de solutions. La facturation numérique en est une des plus essentielles. Elle implique une nouvelle façon d’émettre les factures,…
Matériel informatique
Comment bien choisir un revendeur de matériel informatique professionnel en 2026
Choisir un revendeur de matériel informatique professionnel en 2026 requiert une lecture attentive des offres, une compréhension des services associés et une évaluation claire des risques opérationnels. Le marché a évolué : les gammes professionnelles sont mieux segmentées, la maintenance se rapproche des modèles SaaS, et la sécurité intégrée devient un critère de sélection aussi…
Bureautique PME : les outils indispensables au quotidien
Dans notre monde moderne, la technologie joue un rôle essentiel dans nos vies quotidiennes. Que ce soit pour le travail, les études ou les loisirs, les appareils tels que l’ordinateur portable, la tablette tactile et l’imprimante sont devenus des alliés incontournables. Cet article explore les caractéristiques de ces équipements, leurs avantages et conseils pratiques pour…
Processeurs PC : Le cerveau de votre ordinateur en détail
Le processeur, souvent appelé le cerveau de l’ordinateur, est un composant crucial qui détermine les performances globales d’un PC. Il interprète et exécute les instructions des programmes stockés dans la mémoire. Dans cet article, nous explorerons en profondeur les différents aspects des processeurs pour ordinateurs personnels, en mettant l’accent sur les géants du secteur :…
Démarrez en impression 3D SLS : le guide ultime qui change tout
La technologie SLS (Selective Laser Sintering) ne cesse d’évoluer et de s’affirmer comme une méthode incontournable dans le domaine de l’impression 3D. Rendez-vous sur les plateaux de l’innovation, où je me plais à décortiquer les avancées technologiques pour vous dévoiler leurs secrets à travers mon regard de rédactrice passionnée. Aujourd’hui, focus sur le frittage…
Comment relier plusieurs ordinateurs au même réseau ?
Il existe plusieurs solutions pour relier les ordinateurs à un même réseau. Le choix de la solution dépend de plusieurs facteurs que vous devez analyser avant de vous décider. Toutefois, quelle que soit la solution que vous avez choisie, vous aurez besoin de certains accessoires. Si certaines solutions nécessitent la présence d’un technicien, d’autres solutions…
Les précautions à prendre lorsqu’on utilise une imprimante 3D
L’imprimante 3D est de plus en plus utilisée du fait de ses nombreux avantages. Cependant, elle présente des risques professionnels et peut avoir un impact négatif sur votre santé. Je vous conseille alors de prendre certaines précautions lorsque vous utilisez une imprimante 3D. Les imprimantes 3D rejettent des particules nocives Les risques chimiques font partie…
Outils et ressources marketing
La facturation numérique, un grand pas vers votre transformation digitale
Le monde professionnel en général et les entreprises en particulier n’ont pas fini d’enregistrer des transformations dues à l’explosion du digital. Pour amorcer ces changements et les intégrer dans leurs organisations, les dirigeants disposent d’une variété de solutions. La facturation numérique en est une des plus essentielles. Elle implique une nouvelle façon d’émettre les factures,…
YouTube : dans quels cas est-il légitime de faire une réclamation ?
YouTube est une plateforme de partage de vidéos très populaire qui permet aux utilisateurs de publier et de visionner des contenus en ligne. Toutefois, il peut arriver que les vidéos soient problématiques, notamment si elles violent des droits d’auteur ou la politique de contenu de la plateforme. Je vous conseille donc de comprendre les différents…
Influenceurs : 3 raisons de créer un compte sur MYM fans
Depuis sa création, la plateforme MYM fans ne cesse d’attirer chaque année des milliers d’abonnés. Il s’agit d’un réseau social qui consiste à faire payer des fans pour avoir accès au contenu de leurs influenceurs préférés. En tant qu’utilisateur, vous accédez aux flux privés de ces derniers avec la possibilité d’obtenir des contenus personnalisés. Pour…
Communication : 3 outils pour faciliter le partage de contenus
En marketing et en communication, le partage est une technique permettant de promouvoir vos contenus sur différents canaux. Cette technique contribue à donner plus de portée aux contenus que vous créez, augmentant ainsi votre visibilité. Par ailleurs, pour faciliter le partage de vos créations, certains outils sont mis à votre disposition. En voici trois qui…
3 moyens de booster une publication sur LinkedIn
Les réseaux sociaux sont d’une grande utilité pour les entreprises. Ils permettent la visibilité de leur enseigne et le développement de leur notoriété. Cela s’explique par le nombre conséquent d’utilisateurs de ces réseaux au quotidien, surtout les réseaux professionnels comme LinkedIn. Mais pour obtenir de bons impacts, il est important d’atteindre l’audience. Comment faire, et…
La publicité directement sur le lieu de vente
Quand on monte son commerce en ville, on doit faire beaucoup de choses, avant de pouvoir être sûr que les clients vont affluer, et l’aménagement de la boutique est l’un des moments les plus importants. Il s’agit à la fois de faire en sorte que les gens puissent déambuler facilement entre les rayons, mais aussi…
Référencement naturel et payant
Effet navboost en SEO : une stratégie à ne pas négliger
L’optimisation pour les moteurs de recherche (SEO) est une science complexe qui évolue constamment. Parmi les nombreuses techniques et astuces disponibles pour améliorer le classement SEO, l’effet navboost émerge comme un sujet intrigant et potentiellement puissant. Comprendre ce concept peut apporter des bénéfices notables en matière de visibilité et d’interaction des utilisateurs. Décryptons ensemble…
Les atouts d’une stratégie de référencement naturel
Le référencement naturel, également connu sous le nom de SEO (Search Engine Optimization), est un élément essentiel de toute stratégie de marketing en ligne. En améliorant la visibilité de votre site web dans les résultats des moteurs de recherche, vous pouvez attirer davantage de trafic. Voici trois aspects clés d’une stratégie de référencement naturel efficace…
SEO : l’importance du thème de votre site WordPress
L’un des CMS les plus populaires pour la conception d’un site internet est sans aucun doute WordPress. Même si ce dernier est un CMS assez performant qui est très apprécié pour sa simplicité d’utilisation, il peut très rapidement devenir un handicap ou un avantage en fonction du thème que vous aurez choisi. En effet, lorsque…
Quel intérêt pour une petite entreprise d’investir dans Google Ads ?
Google Ads est depuis longtemps un moteur essentiel du trafic vers les sites Web des entreprises. Cependant, avec la multitude d’informations accessibles concernant l’optimisation des moteurs de recherche, les propriétaires de petites entreprises peuvent négliger la partie payante du marketing numérique. Les annonces Google en valent-elles la peine pour les petites entreprises ? Découvrez dans cet…
La meilleure formation SEA et SEO pour gagner en visibilité
Que ce soit pour vos propres sites Internet ou ceux de vos clients, sachez que le référencement naturel est incontournable. Il permet de gagner en visibilité au même titre que le SEA. Ce dernier se démarque grâce à une forme payante, elle consiste à acheter des mots clés afin d’optimiser vos positions sur le moteur…
Revue Web
Internet regorge d'actualités et d'informations diverses et variées. Nous essayons de décrypter dans cette revue du web les informations pertinentes et de partager avec vous nos avis. Que ce soit des services funs, les technologies ou le lifestyle, partez à la rencontre de nos actualités des ronfleurs professionnels.
Sports outdoor : softboard et bodyboard pour profiter des vacances d’été
L’été invite à renouer avec la mer et à expérimenter des glisses accessibles et grisantes. Entre softboard et bodyboard, deux disciplines se détachent par leur convivialité, leur rapidité d’apprentissage et leur capacité à rassembler familles, groupes d’amis et passionnés en quête d’adrénaline. L’histoire du bodyboard remonte aux années 1970 à Hawaï, fruit d’une adaptation moderne…
Descente en canoë en Ardèche : guide complet pour une aventure inoubliable
Parcourir les Gorges de l’Ardèche en canoë constitue une immersion intense au cœur d’un paysage façonné par des millions d’années d’érosion. Entre falaises calcaires, arches naturelles et plages secrètes, chaque coup de pagaie révèle un nouvel angle de vue sur ce site classé. Ce guide rassemble des informations pratiques pour préparer une descente de trois…
Comment choisir un voilier d’occasion adapté à vos besoins
Choisir un voilier d’occasion suppose une réflexion structurée et une connaissance pragmatique des usages envisagés. Parmi la multitude d’annonces disponibles en 2026, l’acheteur averti différencie ses besoins (sorties côtières, croisière hauturière, vie à bord), évalue le budget au-delà du prix d’achat et prépare une inspection technique rigoureuse. Cet article éclaire les critères déterminants — taille,…
Panne d’antenne TV et TNT : 4 problèmes fréquents et leurs solutions de dépannage
Continuons notre journée geek et loisirs, puisque nous allons aborder les pannes fréquentes que rencontrent les propriétaires d’antennes de télévision ainsi que les solutions pour y remédier. Les problèmes liés à la réception des signaux sont courants et peuvent être causés par divers facteurs. Continuons notre journée geek et loisirs. Nous allons aborder…
Spotify consolide sa position dans le secteur des podcasts avec un partenariat de 250 millions de dollars avec Joe Rogan
La folie des enchères pour les créateurs de podcast continue ! Après Alex Cooper et Call Her Daddy, l’entreprise suédoise Spotify, leader mondial du streaming audio, renforce son partenariat avec le célèbre animateur de podcast Joe Rogan, en s’engageant dans un accord estimé à 250 millions de dollars. Ce choix stratégique marque un tournant…
Antennes TV : quelles sont les pannes classiques associées et comment y remédier ?
L’antenne TV joue un rôle crucial dans la réception du signal et la qualité de l’image que vous obtenez sur votre téléviseur. Bien qu’étant un élément essentiel de votre expérience télévisuelle, elle est souvent négligée et peu considérée. Malheureusement, de nombreuses pannes peuvent survenir, affectant ainsi votre plaisir de regarder vos émissions préférées.
Santé
Choisir une mutuelle senior : conseils pour bien protéger votre santé
Choisir une mutuelle senior exige une lecture attentive des garanties, des exclusions et des niveaux de remboursement. À mesure que l’âge avance, certains postes de dépense comme l’hospitalisation, l’optique, le dentaire et l’auditif pèsent davantage sur le budget. Cet article propose des repères concrets, des exemples chiffrés et une méthode étape par étape pour sélectionner…
Le sport et la mémoire : quel impact sur nos capacités cognitives ?
En bref : L’activité physique agit durablement sur la mémoire et les performances intellectuelles.Des recherches récentes confirment qu’une simple hausse de 30 min d’exercice modéré par jour améliore la mémoire épisodique et de travail.Le sport stimule la neurogenèse de l’hippocampe, la production de neurotransmetteurs et la plasticité neuronale.Sédentarité excessive et sommeil de mauvaise…
L’eau, une tendance incontournable : boostez votre santé avec une bonne hydratation
EN BREF L’eau : composant essentiel à 60% de notre corps Régule la température corporelle Facilite la circulation sanguine et l’oxygénation Favorise l’élimination des toxines Renforce les articulations en les lubrifiant Stimule le métabolisme et favorise la digestion Contribue à la santé de la peau et du cerveau Prévention de la déshydratation et des maux…
Pour quelle culotte menstruelle taille haute opter ?
Les menstruations, la bête noire qui rend visite à toutes les femmes une fois par mois. Pour beaucoup, c’est un moment très appréhendé ; entre autres à cause de la protection hygiénique traditionnelle, comme les serviettes hygiéniques, jugées inconfortables et trop visibles par certaines, ou encore les tampons, jugés désagréables par d’autres. Heureusement, de nos…
Pourquoi acheter des culottes menstruelles pour ados ?
Alors que les adolescentes ont tendance à être mortifiées par les menstruations et les sous-vêtements féminins en général, elles auront une autre perspective avec les culottes menstruelles. On vous explique le concept ! Les culottes menstruelles pour ados Les adolescentes portent souvent des sous-vêtements qui finissent par être tachés par le sang menstruel au cours…
Smartphone
Le monde des grossistes mobiles et réparateurs : pièces détachées pour iPhone et Samsung
Entrons dans l’univers des grossistes mobiles et des réparateurs de smartphones, avec un focus particulier sur les pièces détachées pour iPhone et Samsung. Si vous cherchez à en savoir plus sur ce secteur, ou si vous envisagez d’investir dans la réparation mobile ou l’achat de pièces détachées, cet article est fait pour vous. Comprendre…
Smartphone conditionné vs neuf : faire le bon choix
Dans notre ère hyper-connectée, nos téléphones sont plus que de simples gadgets ; ils sont une extension de nous-mêmes. Si vous avez désactivé la notification du temps passé chez Apple, levez votre smartphone ! Face à l’envie constante du dernier cri au meilleur tarif, une question se pose : faut-il craquer pour un smartphone flambant…
Envie de nouveauté ? Faites le choix d’un iPad reconditionné
Je suis utilisateur d’Android depuis des années maintenant avec toute la panoplie d’outils développés par Google (Gmail pour les emails, la suite Docs pour les documents, fichier de données type Excel etc…) je suis toujours resté loin des outils Apple ces 10 dernières années. Mais en regardant les tablettes tactiles disponibles sur le marché et…
L’été approche, le moment de renouveler son abonnement téléphonique
De nos jours, de multiples opérateurs proposent des offres intéressantes pour vos forfaits téléphoniques. Que vous soyez une personne branchée 24h/24 sur votre téléphone ou bien que vous ayez besoin d’un téléphone de manière temporaire, suivez le guide afin de vous y retrouver pour votre abonnement gsm ! Lorsque vous avez fait…
Samsung Galaxy Fold : une incroyable vidéo du smartphone pliable
Nous partageons avec vous une vidéo non répertoriée de la chaîne YouTube Corée de Samsung très exceptionnelle puisqu’elle montre un test en usine du nouveau smartphone pliable de Samsung, le Galaxy Fold. Des doutes étaient émis par un certain nombre d’aficionados de la marque sur la solidité de cet appareil incroyable puisqu’il propose aux…
Samsung sponsorise une émission TV pour son nouveau smartphone Galaxy S10
Connaissez-vous l’émission américaine le « Tonight Show » diffusée sur NBC ? Et bien, maintenant oui puisque voici une information qui va faire du bruit : la marque Samsung va sponsoriser l’émission du 25 mars pour qu’elle soit tournée à 100% avec son nouveau téléphone, le Samsung Galaxy S10+. De l’humour à…
Stratégie digitale
Entreprises : une agence web peut transformer votre présence en ligne
Les agences web jouent un rôle crucial dans le paysage digital actuel. Que vous soyez une petite entreprise, une start-up ou une grande société, l’importance d’avoir une bonne stratégie digitale ne peut être ignorée. De la création de site internet au référencement naturel (SEO) et payant (SEA), les services offerts par une agence web sont…
Comment garantir le succès de votre chaîne YouTube ?
Bien plus qu’une simple plateforme de partage de vidéos, YouTube est devenu aujourd’hui un média social incontournable pour toutes les entreprises qui désirent se faire remarquer ou améliorer leur visibilité. Il ne suffit cependant pas de créer une chaîne YouTube pour avoir du succès sur ce site. La concurrence est de plus en plus féroce,…
Confiez la création de votre site Internet à une agence Web !
La création d’un site Internet demande la plus grande précaution puisqu’il doit être facile à utiliser, fluide et en adéquation avec votre profession. Il est donc primordial de contacter une agence Web, vous pourrez partager votre projet dans les meilleures conditions et obtenir un site vitrine, un simple blog ou encore une belle boutique en…
Une transformation digitale assurée grâce à une agence de développent spécialisée !
Les entreprises ont compris que le développement des stratégies digitales était primordial notamment depuis le début de la crise sanitaire. Pendant deux ans, elles ont pu effectuer une transformation numérique avec plus ou moins de succès. Pour que la réussite soit au rendez-vous, il est conseillé de se rapprocher d’une agence spécialisée. Basée à Rennes,…
Concrétisez un projet digital grâce à une agence
Il est impossible de concrétiser une stratégie digitale sans l’aide d’une agence. Cette dernière connaît parfaitement le marché, elle pourra alors vous aider à orienter votre projet dans la bonne direction. De plus, grâce à cet accompagnement, vous aurez enfin des résultats durables, c’est notamment le plus important. Apporter une réponse positive à tous les…
7 astuces pour créer un bon contenu marketing
Le contenu est l’élément le plus important d’un site web. Il joue deux rôles indispensables pour garantir son efficacité. Tout d’abord, le contenu est essentiel pour le référencement SEO de votre site. Puis, la rédaction de contenu, c’est également votre façon de communiquer avec votre audience. Pour remplir ces rôles, le contenu de votre site…