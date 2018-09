Qu’est-ce qu’une plateforme e-learning ?

Il est nécessaire de suivre une bonne formation pour pouvoir acquérir des connaissances dans un métier donné. Toutefois, la théorie ne suffit pas pour occuper convenablement un poste. C’est pourquoi les jeunes apprenants doivent effectuer des stages. Mais une fois qu’on intègre le monde du travail, il est important de procéder à une formation continue. Cela permet d’actualiser ses acquis, et d’obtenir de nouvelles connaissances. Tout va très vite ! Et on peut facilement être dépassé par les nouvelles innovations technologiques. L’un des moyens de se former, c’est d’apprendre grâce à internet. Et à cet effet, des sites dédiés sont mis en place. Nous allons donc voir d’un peu plus près en quoi consiste une plateforme de e-learning, encore appelée Learning Management System (LMS).

Qu’entend-on par une plateforme e-learning ?

Grâce au développement du numérique, les modes d’apprentissage ont grandement évolué. Dans le temps, la méthode traditionnelle consistait à se retrouver dans une salle de classe, en face d’un professeur qui dispensait des cours. Mais aujourd’hui, on peut suivre une formation sur une plateforme e-learning.

Une telle plateforme permet aux apprenants d’avoir à leur disposition toutes les ressources pédagogiques nécessaires à leur formation. Il peut s’agir notamment de vidéos explicatives, de contenus textuels, d’un forum d’échange… Les enseignants peuvent également mettre en ligne leurs supports de cours et interagir avec les participants.

Quel est l’intérêt de mettre en place un LMS en entreprise ?

En entreprise, la mise en place d’un Learning Management System (LMS) est un excellent moyen de réaliser des transferts de compétences, de partager des informations, de donner des formations sur des thèmes clés…

Par ailleurs, il convient de noter que les plateformes e-learning ne sont pas si récentes. Elles ont vu le jour depuis plus d’une quinzaine d’années. Mais leurs fonctionnalités ne cessent de s’accroître pour apporter une meilleure expérience utilisateur.

Toutefois, pour qu’une plateforme e-learning joue convenablement son rôle, il importe que la société détermine les besoins réels en formation de ses employés. Il est également primordial de s’assurer que les outils informatiques requis sont disponibles.

Quelles sont les fonctionnalités d’une plateforme e-learning ?

Elles sont multiples ! Mais les fonctionnalités proposées par la plateforme e-learning ne seront pas forcément les mêmes d’une entreprise à une autre.

Tout dépendra du logiciel choisi. Cependant, l’objectif visé est essentiellement de permettre aux apprenants de se former autrement, de façon plus attrayante. Toutefois, le niveau d’avancement des uns et des autres n’en sera pas moins suivi.