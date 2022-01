À quoi servent les backlinks ?

Avoir une stratégie de référencement naturel digne du nom est sans doute le meilleur moyen pour développer votre notoriété et devenir incontournable sur le net. Les campagnes de netlinking font justement partie des piliers les plus importants du SEO. Cependant pour qu’elles soient efficaces, il faut qu’elles répondent aux exigences des moteurs de recherche. Qu’est-ce qu’un backlink ? À quoi sert-il ? Comment bien l’utiliser ? Voilà autant de questions qui seront abordées dans cet article.

Qu’est-ce qu’un backlink ?

Littéralement traduit en français, le terme « backlink » veut tout simplement dire « lien retour » ou « lien entrant ». Plus précisément, il s’agit d’un lien hypertexte présent sur un site autre que le vôtre et qui redirige le lecteur vers l’un des articles publiés sur votre site. Il ne doit pas être confondu avec le lien interne qui a essentiellement pour rôle de relier deux articles d’un même site.

L’acquisition de backlinks entre souvent dans le cadre des campagnes de netlinking qui sont d’une importance capitale dans une stratégie SEO. Elles vous permettent en effet de développer votre popularité et votre notoriété non seulement auprès des internautes, mais plus encore auprès des moteurs de recherche. En principe, plus vous avez de liens entrants, plus vous êtes populaire.

Il convient néanmoins de préciser que ce n’est pas principalement la quantité qui compte pour les algorithmes Google, mais plutôt la qualité. Ce travail peut parfois sembler complexe si vous n’avez aucune expérience en la matière. C’est pour cette raison qu’il est souvent recommandé de confier cette tâche à des professionnels du domaine comme une agence SEO.

Comment créer un bon backlink ?

Plusieurs critères sont pris en compte par Google pour évaluer la pertinence et la qualité d’un backlink.

La constitution du lien

L’un des premiers éléments, c’est la constitution du lien. Dans le code HTLM, c’est la balise <a> qui permet de matérialiser un lien entrant. Elle encadre l’ancre du lien qui n’est rien d’autre que le mot ou le groupe de mots sur lequel l’internaute cliquera pour accéder à votre article.

Votre ancre doit donc être pertinente avec le contenu de l’article que vous visez, c’est-à-dire qu’elle doit être du même champ lexical que votre écrit. Il faut également que l’article qui héberge le lien traite d’un sujet connexe au vôtre.

La localisation

La qualité d’un bon backlink dépend aussi de sa localisation. Pour que votre lien soit cliquable, il faut qu’il soit dans un texte, préférentiellement dans un paragraphe et au milieu d’une phrase. Évitez donc de le placer en vrac ou encore dans le menu ou footer de votre site.

Cette technique n’est pas très appréciée des moteurs de recherche. Vous devez également veiller à ce que votre lien soit placé dans les premiers paragraphes du texte, car seul le premier externe est comptabilisé par Google.

L’autorité du site hébergeur

Pour évaluer la qualité de votre backlink, il faut également que le site hébergeur, c’est-à-dire celui qui abrite votre lien ait une autorité supérieure au vôtre. Il ne sert à rien d’obtenir un backlink auprès d’un site qui peine à émerger sur internet. Mieux il est positionné, plus Google vous prendra au sérieux et améliorera votre positionnement. Si vous ne savez pas où obtenir des backlinks d’autorité, faites confiance aux plateformes comme Boosterlink. Elles s’en chargeront pour vous.

La comptabilisation du lien

Pour que Google comptabilise un backlink, il faut que ce dernier ne soit pas suivi de la balise <nofollow>. Cette balise permet au site hébergeur de cacher un lien aux yeux des moteurs de recherche. Vous devez donc veiller à ce qu’elle n’accompagne pas votre lien.

En somme, obtenir des backlinks entre dans le cadre d’une stratégie de netlinking. Toutefois, il faut qu’ils soient de bonne qualité afin de jouer pleinement leur rôle qui est d’améliorer votre référencement naturel.