Toulouse est l’une des villes les plus prisées par les investisseurs immobiliers français. En effet, la ville rose est aujourd’hui classée 4e ville où investir en France, malgré un prix à l’achat (ancien comme neuf), toujours en hausse.

Plus de 15 000 nouveaux arrivants s’ajoutent chaque année à ses 450 000 habitants. Ces nouveaux toulousains sont principalement des étudiants qui cherchent à intégrer les écoles et les universités de renommée mondiale de la ville, mais également à profiter de son dynamisme économique, puisque cette ville est le premier bassin d’emploi dans l’Hexagone.

Toulouse est également un large chantier qui accueille plusieurs projets urbains comme la ligne TGV. Alors, pourquoi investir à Toulouse ? Est-il intéressant d’investir à Toulouse en ce moment ?

Quel est le prix du m² à Toulouse ? Découvrons !

3 bonnes raisons pour investir à Toulouse.

Vous souhaitez investir dans le locatif à Toulouse ? Vous voulez vous renseigner sur l’évolution du prix de l’immobilier à Toulouse ? Cet article est pour vous. Mais, d’abord, venons découvrir les 5 bonnes raisons pour investir à Toulouse.

Une croissance démographique florissante

Toulouse compte aujourd’hui 471 941 habitants. Cela fait d’elle, la 4e ville la plus peuplée de France. La ville rose a également la particularité d’attirer plus de 15 000 étudiants chaque année. Ces derniers viennent soutenir la très forte demande du secteur immobilier et conforter le dynamisme économique.

Une ville étudiante par excellence

Avec ses 130 000 étudiants, Toulouse est considérée comme la 3e ville universitaire de France. Ces étudiants sont répartis dans les 3 établissements universitaires prestigieux, qui font d’ailleurs, la renommée de la ville. Entre aviation, aéronautique, agronomie, science politique et informatique, les étudiants sont bien gâtés.

La qualité d’enseignement rime également avec la qualité de vie.

Bonne santé immobilière

Là où il fait bon étudier, il fait aussi bon investir ! En un an, l’investissement immobilier à Toulouse a augmenté de 1.5 %. C’est une excellente performance qui témoigne de la santé immobilière de la région. On comprend donc, que Toulouse offre de solides perspectives en matière d’investissement immobilier.

Notons que le prix moyen du m² à Toulouse, reste bien inférieur à celui des autres grandes villes, comme Marseille, Bordeaux ou encore Lyon. Donc, investir maintenant à Toulouse promet de meilleures plus-values au futur, lors de la revente de votre bien.

Dans quel quartier investir à Toulouse ?

Toulouse est une ville découpée en 6 secteurs, divisés en plusieurs quartiers, à savoir :

Le centre ville ;

Toulouse Est ;

Rive Gauche ;

Toulouse Sud Est ;

Toulouse Nord ;

Toulouse Ouest.

Le centre-ville est un secteur qui regroupe, bien entendu, les plus grands lieux de rassemblement comme la place du Capitole. Cette région est très riche en marchés et en commerces. C’est également un site touristique par excellence, grâce à l’architecture de ses bâtiments historiques. Le centre-ville accueille également le plus grand pôle universitaire de la ville. Lieu de la future ligne TGV qui va relier Toulouse à Bordeaux. Toulouse-Est est aussi un secteur proche de la zone d’emploi, ce qui favorise l’investissement locatif dans la région. Les quartiers résidentiels attirent beaucoup les familles, mais ce n’est pas le seul secteur qui comporte des projets d’une telle importance. Rive Gauche est également un quartier résidentiel qui comporte de nombreux projets urbains comme la Cartoucherie.

Le quartier le plus prisé par les étudiants reste Toulouse Sud-Est, puisqu’il est très proche des universités.

Prix du m² à Toulouse

La ville Rose, comme on vient de le voir, offre de nombreux atouts qui attirent les investisseurs immobiliers. C’est un bassin d’emploi qui propose également beaucoup de filières d’étude prisées par les étudiants qui viennent étudier à Toulouse.

Par contre, il faut savoir que le prix moyen du m² à Toulouse est de 3 542 €. Sachez toutefois, que vous pouvez négocier le prix immobilier jusqu’à 2 224 € dans certains quartiers.

Si vous voulez vous faire aider par un expert, sachez que le prix d’un diagnostic immobilier complet est fixé, bien entendu, librement par les professionnels, mais il varie de 100 € à 490 € selon votre situation.

Précisons que vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 30 % dans le cas d’un DPE volontaire, pour réaliser votre diagnostic immobilier.