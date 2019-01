Acheter sa voiture en ligne grâce à la réalité augmentée

Le fort développement du e-commerce ces dernières années a permis de casser la barrière psychologique de la peur de donner sa carte bancaire sur internet. Les transactions sont plus nombreuses sur le commerce en ligne et le montant de celles-ci augmente puisque désormais la plupart des constructeurs de voitures proposent à leur client d’acheter leur nouvelle automobile sur internet. Une question demeure : comment transmettre l’expérience de conduite sans que l’acheteur ne touche la voiture ?

La technologie permet chaque jour de transformer les usages du quotidien et un des outils que nous allons regarder aujourd’hui fait partie des gadgets geek que nous avons maintes fois développés sur le blog puisqu’il s’agit de la réalité augmentée. La 3D vient au secours des vendeurs de voitures sur internet. On en vient à se demander comment se passera le dépôt de carte grise en ligne lorsque tout se fera avec un casque de réalité augmentée.

Le véhicule automobile en réalité augmenté et réalité virtuelle

Pour assurer un maximum de réalisme, il convient d’utiliser la trois dimension, à l’aide de technologie très particulières avec des capteurs et caméras qui utilisent l’infrarouge, il devient possible de créer les voitures dans un environnement 3D. Le résultat si vous cherchez quelques vidéos sur Google est incroyable, notamment les vidéos qui utilisent la techno Tango développée par le moteur de recherche.

La voiture est ainsi affichée en taille réelle et il est possible de se mouvoir autour pour mieux apprécier via son smartphone l’espace allant du tableau de bord à l’ensemble de l’intérieur, habitacle comprit. Mais autant la réalité augmentée est très intéressante, autant la réalité virtuelle nous emmène dans un autre univers toujours plus dans l’immersion autour de l’automobile. Rendez-vous sur le site de l’Usine Digitale pour découvrir de nouvelles manières de commercialiser des voitures sur internet.

Pour avoir déjà testé ce type d’applications depuis mon smartphone, je peux vous dire que le rendu est dingue, on a envie d’aller plus loin. Il manque plus qu’une livraison dans la journée avec Amazon Prime et la prise en charge de la carte grise pour faire les papiers du véhicule !

Les casques de réalité virtuelle disponibles dans de nombreux foyers permettent aux constructeurs automobiles de proposer de nouvelles expériences à de potentiels acquéreurs. Ainsi, on prend l’exemple de marques de luxe qui modélisent les véhicules et offrent ainsi la possibilité depuis le casque RV de configurer la voiture parmi des millions de modèles possibles. Après avoir choisi l’intérieur et la carrosserie, le voyage continue avec de la conduite et au milieu d’environnement différents.