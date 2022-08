Quel mobilier pour l’aménagement d’une collectivité ?

Seuls des meubles spécialement conçus doivent être utilisés dans les espaces publics. Bien entendu, le facteur le plus important à prendre en compte est le confort des visiteurs de ces lieux. Toutefois, d’autres facteurs doivent également être pris en compte, comme la sécurité ou la résistance. C’est ainsi que l’on peut faire la différence entre le mobilier de collectivité et le mobilier d’habitation qui répondent à des normes totalement différentes.

La définition du mobilier de collectivité

Les lieux où le mobilier collectif est destiné à aller sont les espaces plus ou moins publics. Le mobilier des collectivités touche généralement les lieux qui entrent dans la catégorie des ERP ou Établissements Recevant du Public. D’autre part, les espaces publics extérieurs peuvent également poser problème, vous en saurez plus en cliquant ici. Pour ces derniers, on parle plutôt de mobilier urbain. Par ailleurs, il faut noter que le mobilier communal ne se limite pas aux chaises. En effet, de nombreux mobiliers sont concernés. Par exemple, les tables dans un lieu où sont servis des repas.

Comment choisir un mobilier de collectivité ?

Pour choisir entre un canapé d’intérieur et un banc de salle d’attente, les critères ne sont pas les mêmes. Pour un mobilier de collectivité par exemple, il faut respecter des normes différentes de celles d’un mobilier standard. De même, diverses contraintes, telles que l’utilisation fréquente ou les intempéries, doivent être prises en compte. En plus, l’utilisation du mobilier commun n’est pas réglementée. C’est l’une des caractéristiques les plus notables de ce type de mobilier.