Le référencement payant (SEA) est un excellent moyen pour améliorer votre visibilité sur le web. Avec l’utilisation de Google Adwords, vous pouvez lancer une campagne efficace à travers des annonces publicitaires ciblées. Avec l’expertise d’une agence Adwords certifiée, vous parviendrez à booster votre compétitivité. Dans le cadre d’une campagne de référencement payant, voici les quatre étapes à respecter.

1- Établir les bases de votre campagne

Comme toute action marketing, vous devez avoir un plan stratégique. Les bases de votre campagne réunissent les points essentiels qui seront le fer de lance de votre campagne digitale. Un professionnel du référencement payant SEA pourra vous accompagner pour le choix des produits/services qui seront inclus dans vos annonces, du public/profil à atteindre, de la zone géographique, etc. Ensuite, vous devrez choisir la durée, la date de lancement, et définir de manière chiffrée (en nombre de vues, de clics, de ventes, etc.) les objectifs à atteindre.

2- Choisissez vos mots-clés stratégiques

En utilisant Google Adwords, vous pourrez atteindre une grande partie de vos cibles, car Google est le moteur de recherche le plus utilisé au monde. Au travers d’une analyse approfondie de vos cibles, une agence Adwords certifiée pourra vous établir une liste des mots- clés qui font référence à votre activité sur le web. Vous pourrez ensuite travailler de concert afin de dégager une liste de mots-clés qui seront utilisés durant votre campagne.

3- Budgétisez votre campagne avec Adwords

Il est important de budgétiser votre campagne, car elle fonctionne au coût par clic (CPC). À chaque fois qu’un internaute cliquera sur votre annonce et sera redirigé vers votre plateforme, un paiement sera effectué. Le programme Google Adwords propose à cet effet un outil de prévision qui établit une moyenne du nombre de CPC, par mot-clé, par mois. Cela vous permettra de jauger votre investissement et d’établir un budget réaliste.

4- Rédigez une annonce de choc

Cette étape parachève votre stratégie de campagne. Avec l’assistance d’un professionnel, vous concevrez une annonce percutante. Une annonce réussie repose sur trois critères :

– le titre doit être court et accrocheur

– le l’annonce doit tenir sur 3 lignes en tout

– le lien de votre site internet doit être inséré afin de rediriger les internautes.

Une fois ces étapes franchies, vous pourrez lancer votre campagne de référencement payant SEA.