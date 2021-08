Une sélection de 6 conseils pour maigrir avant l’été

Bientôt l’été et c’est le moment de penser maillot de bain et plage ! Pour vous, si cela rime pour l’instant avec kilos en trop, le moment est venu de faire disparaître ces kilos superflus de l’hiver. Pour vous aider, voici des astuces efficaces pour affiner votre silhouette avant d’enfiler votre bikini. Comme expliqué dans mes derniers articles sur la perte de poids et les brûleurs de graisse, c’est tout un ensemble à la fois mental, sportif et diète à prendre en considération pour réussir ses objectifs et se donner toutes les chances d’atteindre le corps de ses rêves.

1. Ayez de la patience

Pour une perte de poids durable, il est essentiel de faire vos efforts sur la longueur, au lieu de vous obstiner à vous priver sur une courte période. Ne soyez pas trop ambitieuse et faites un programme de perte de kilos en trop dans la durée. Ce n’est qu’ainsi que vous pourrez maigrir sans risquer de tout reprendre en revenant à une alimentation normale.

Optez donc pour un régime alimentaire équilibré et qui n’exclut pas les nutriments nécessaires au fonctionnement de votre organisme. Mangez léger, optez pour les aliments à indice calorique faible, et sachez aussi vous faire plaisir, parce que la frustration ne fait pas perdre du poids.

2. Buvez de l’eau, sous différentes formes

Dans la vie quotidienne, l’eau est nécessaire et il est recommandé d’en boire entre 1 et 1,5 litre chaque jour. Cette règle est plus que jamais essentielle à suivre dans le cadre d’un régime amincissant, parce que seule l’eau vous permettra de réduire votre surpoids.

Ne sortez donc pas sans une bouteille d’eau, et soyez sûre d’avoir consommé votre quota à la fin de la journée. Bien évidemment, vous pouvez aussi boire de l’eau sous la forme de tisanes ou de thés.

3. Faites du sport

Il ne s’agit pas de devenir une personne accro au sport si vous avez une vie de sédentaire. Faites une activité sportive légère au moins une vingtaine de minutes tous les jours si vous le pouvez. Si vous avez un emploi du temps chargé, essayez de faire du sport au moins 2 fois par semaine durant 40 à 50 minutes par séance. Vous pouvez faire de l’aquagym, nager ou marcher. Débutez de nombreuses semaines avant l’été pour voir les résultats.

4. Évitez l’état de stress

Le stress n’est pas bon pour votre santé. Il favorise l’hypertension, il peut occasionner certains problèmes de peau et vous priver de sommeil.

Le stress vous pousse surtout à avoir de mauvais comportements alimentaires, notamment parce qu’il est à l’origine de la sécrétion de l’hormone qui vous pousse à grignoter. Sophrologie, petits exercices de respiration ou yoga, il faut choisir ce qui vous convient le mieux afin de demeurer zen !

Trouvez aussi le bon rythme de sommeil parce que le manque de repos en période de régime minceur peut vous plonger dans un état d’extrême nervosité.

5. Prenez soin de votre corps

En hiver, votre corps est parfois planqué sous des vêtements chauds. Du coup, vous oubliez quelquefois d’en prendre soin. L’erreur que vous n’allez pas commettre pendant les beaux jours, surtout si vous désirez perdre du poids avant l’été.

Votre corps, vous allez ainsi le chouchouter : crèmes hydratantes pour redonner de l’élasticité à votre peau, gommage pour enlever vos cellules mortes, crèmes minceur pour perdre de la masse graisseuse et donc quelques centimètres, et massages pour tout redynamiser, tout en vous relaxant…

6. Faites un peu tous les jours pour atteindre votre objectif minceur

Afin d’atteindre votre objectif, mieux vaut en faire un peu chaque jour que vous priver un jour, puis surcompenser le jour suivant.

Pour vous aider, élaborez un planning des repas et faites à l’avance tous les menus. Ce qui vous permettra de penser des plats gourmands et diététiques, tout en ayant la vision globale du régime.