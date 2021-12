Créer une terrasse facilement avec de simples plots

N’hésitez pas à faire appel à un professionnel puisqu’il pourra vous aider à aménager votre terrasse grâce à des plots. Ces derniers sont réglables, ils facilitent donc la mise en place des matériaux puisque vous n’avez pas une préparation à effectuer. Il faut tout de même nettoyer le sol, supprimer les aspérités et installer les différents plots réglables. Vous pourrez ensuite fixer votre terrasse très aisément qu’elle soit en bois ou en carrelage.

Pourquoi les plots sont-ils pratiques ?

Vous avez plusieurs méthodes pour installer votre terrasse dans les meilleures conditions. La première solution est la plus complexe, elle consiste à couler une dalle et à installer votre matériel. La seconde est beaucoup plus simple puisque vous installez les plots réglables en les espaçant de quelques dizaines de centimètres. Comme ils peuvent être réglés en hauteur, vous supprimez les pentes très aisément sans couler une dalle ou creuser le sol.

En fonction des plots, la correction de la pente peut être très importante, il faut donc acheter un rehausseur spécifique.

Le professionnel pourra réaliser une étude spécifique de votre extérieur afin d’installer une terrasse dans les meilleures conditions.

Vous pourrez aussi choisir des lambourdes ou encore des carreaux de carrelage, les plots peuvent résister à des charges assez lourdes.

Vous donnez un cachet supplémentaire à votre logement, vous pourrez alors réaliser une plus-value lors d’une revente de votre domicile. Il est possible d’installer vous-même votre terrasse avec les plots réglables, vous pouvez les acheter via une boutique spéciale. Toutefois, il peut être judicieux de confier cette installation à des experts. En déléguant cette mise en place, vous gagnez clairement du temps.

Les étapes sont toutefois simples avec l’installation des plots et la fixation des planches en bois ou du carrelage. Ce dernier est vraiment intéressant pour l’extérieur puisqu’il résiste à toutes les conditions climatiques comme le gel et la pluie.