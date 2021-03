Pourquoi devenir micro-entrepreneur ?

Voilà ! Vous avez enfin décidé de franchir le pas : vous allez devenir votre propre patron et ouvrir votre propre micro-entreprise. Autrefois appelé “auto-entreprise”, la micro-entreprise présente de nombreux avantages, aussi bien financiers qu’en termes de liberté. Par exemple, vous êtes exempté de TVA jusqu’à 50% de votre chiffre d’affaires maximal autorisé, et si par bonheur (ou malheur, cela dépend votre point de vue ^^), vous dépassez ces 50%, il existe un outil très simple pour calculer la TVA à appliquer à vos clients. Bref, petite présentation du statut de micro-entreprise.

Les avantages de la micro-entreprise

Si vous ne connaissez pas encore ce statut, vous allez pouvoir rapidement en profiter ! En effet, il est très simple d’ouvrir une micro-entreprise, il suffit de remplir un formulaire en ligne, de suivre une petite formation obligatoire, et vous serez prêt pour relever l’un des plus grands défis de votre vie. Second avantage, la micro-entreprise dispose d’une fiscalité simple : vous payez des charges sociales uniquement sur ce que vous gagnez. Par exemple : 22,3% de votre chiffre d’affaires pour une activité de service. Le reste ? Il est entièrement pour vous et pour vos frais !

À noter cependant, que ce n’est pas la seule chose à payer en tant que micro-entreprise, il y a aussi : la cotisation foncière des entreprises. Plutôt bien encadrée, elle dépend de votre lieu de travail (souvent chez soi dans une entreprise du genre), mais aussi de votre chiffre d’affaires. Nous conseillons souvent de mensualiser cet impôt d’ailleurs.