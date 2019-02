L’écran interactif au coeur de la gestion de projet agile

Dans l’enseignement, dans le milieu professionnel, dans les lieux publics, l’ecran interactif a su conquérir le cœur de nombreux utilisateurs. Il renferme une multitude de fonctions qui caractérise le monde en innovation dans lequel nous vivons actuellement. La manipulation de ce dispositif all-in-one est d’un confort inégalé. Avec son entretien nettement plus facile que les vidéoprojecteurs et autres matériels de présentation, l’écran tactile interactif surpasse de loin la performance des autres outils interactifs. A savoir : l’écran interactif dipose de logiciels de gestion de projet agile. Zoom sur ce nouvel outil aux nombreux avantages.

Qu’est-ce qu’un écran interactif ?

Les outils de présentation ont beaucoup évolué ces dernières années. Depuis le premier tableau blanc interactif, les grands constructeurs n’ont cessé de tenter d’améliorer la performance de leurs produits. Aujourd’hui, ils nous proposent un écran qui semble tout droit sortir du futur : l’ecran interactif. Si on voulait le décrire physiquement, l’écran ressemblerait à un écran d’ordinateur, mais sous la forme d’un tableau avec un design remarquablement soigné. C’est tout simplement un très grand écran plat qui peut être manipulé grâce à une fonctionnalité tactile.

En plus d’être très facile à manipuler, notamment au doigt ou avec un stylet, l’écran interactif offre une qualité d’image impressionnante. Avec une résolution pouvant aller de la HD jusqu’au 4K, les écrans tactiles interactifs sont un outil moderne et élégant qui apporte un tout autre niveau de professionnalisme aux entreprises et à l’enseignement.



Un écran interactif en action dans une salle de réunion.

Quelles fonctions offrent-ils ?

L’ecran interactif offre plusieurs options. Sa première fonctionnalité est son utilisation en tant que tableau blanc. Il permet de prendre des notes ou de faire de schémas rapidement. Sa seconde fonctionnalité concerne les logiciels qu’elle renferme. Certains d’entre eux offrent des possibilités de faire des captures d’écran très facilement. Ces captures peuvent également être modifiées à souhait, ce qui rend ce matériel interactif, particulièrement intéressant pour la présentation d’un projet durant une réunion. Ces écrans sont également dotés de logiciels qui permettent de présenter des diapositives. Cependant, la grande différence qui démarque ce type d’écran avec une simple présentation avec un vidéoprojecteur, c’est la possibilité de modifier les diapos directement pendant la présentation. Le mot « interactif » prend tout son sens puisque les diapositives peuvent être changées à souhait, en fonction des commentaires et de l’interaction durant la présentation.

L’écran tactile interactif n’est pas utile qu’aux présentations, il peut également être utilisé pour communiquer. En effet, il est possible d’installer des logiciels de web-conférence dans ces écrans, et ainsi faciliter les vidéos-conférences. Grâce à cette fonction, il sera possible de faire un partage du visuel entre plusieurs utilisateurs. Ces derniers pourront ainsi poursuivre leur conversation tout en modifiant leur visuel à tout moment de la réunion. Grâce au boitier BYOD qui permet de partager son écran d’ordinateur, les présentations lors d’une réunion sont remarquablement simplifiées pour une meilleure concentration, dans un milieu éducatif autant que dans un milieu professionnel.

Découvrez comment utiliser un écran interactif Android

Quels sont les avantages de son utilisation ?

Véritable tablette tactile géante, l’écran interactif Android est un excellent outil pour mener une réunion ou pour animer un cours. Les avantages de l’utilisation de cet outil sont nombreux.

L’utilisation de l’écran interactif tactile possède de nombreux avantages. Le premier avantage qu’il offre est sa simplicité. Incompatibilités, câbles à installer, certains matériels à calibrer ou à changer régulièrement, ce sont généralement les tâches que demandent un vidéo projecteur. Cependant, l’écran interactif offre tous les avantages d’un vidéoprojecteur, sans ces contraintes. En plus, la présentation est toujours d’une qualité remarquablement impressionnante, et, quelle que soit l’intensité de la lumière qui illumine la salle de réunion.

Egalement, l’écran interactif Android permet de collaborer agilement. Les avantages dans le milieu de l’éducation sont incroyables. La technologie a cet avantage de mieux attirer l’attention des élèves. Elle stimule l’enseignement et aide à améliorer la pédagogie active des professeurs. Dans le milieu professionnel, il améliore nettement la performance du travail en groupe, surtout pour la gestion de projets et la coordination que demande le travail en équipe.