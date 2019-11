Quels sont les bons conseils pour acheter un nouvel ordinateur ?

Lorsque l’approche de l’achat d’un ordinateur arrive, il est souvent cause de stress face au grand nombre de marques qui existent sur le marché. Il suffit cependant de réfléchir à son besoin pour commencer à diminuer la sélection et déterminer la bonne catégorie d’ordinateur. Internet offre en plus la possibilité de mettre en concurrence les modèles et des comparateurs de prix nous font ainsi gagner du temps.

N’hésitez pas à lire les critiques et tous les avis que vous pourrez trouver sur les modèles d’ordinateur qui vous intéressent, car il faut s’intéresser aux bonnes pratiques d’utilisation et de maintenance de votre nouveau produit informatique.

Un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable ?

Il convient d’éliminer rapidement l’ordinateur de bureau lorsqu’on est à la recherche de mobilité et de tout-en-un. Débuter par une liste des actions que l’on souhaite réaliser avec ce nouvel appareil informatique est utile : navigation internet, utilisation du Pack Office, installation de logiciels (professionnels ou personnels).

Posez-vous tout de suite la question du multimédia : souhaitez-vous jouer à des jeux vidéos ou produire des films / vidéos pour YouTube ? Cela fera très vite varier le prix de l’ordinateur à cause notamment de la carte mémoire et de la carte graphique. Je vous invite donc à vous rendre sur comparez-malin.fr afin de bénéficier de fiches produits détaillées pour gagner du temps dans votre choix. Le site est simple d’utilisation, n’hésitez pas à y faire un tour.

Le choix de la mobilité au service de votre utilisation au quotidien

Sur l’aspect mobilité, le poids peut influencer un choix d’équipement. Si vous voyagez beaucoup, avoir plusieurs kilos sur le dos peut vite se révéler difficile, de même qu’un grand écran à ouvrir dans le train ou l’avion pour travailler.

Un matériel solide sera également nécessaire face à des chocs potentiels. Combien d’ordinateurs n’ont-ils pas été abîmés parce qu’ils n’étaient pas assez résistants et protégés par des pochettes spéciales. La carte mère et le processeur font partie des composants les plus fragiles aux chocs.

Quid des formats tactiles ? Etant moi-même sur la tablette Microsoft Surface Pro, je bénéficie d’un format très intéressant en mobilité. Avec une limite sur le côté tactile, puisque cet ordinateur n’est quand même pas une vraie tablette de type iPad, l’usage est limité dans les interactions et le manque de fluidité se ressent. La batterie a tendance a vite se décharger sur les anciens modèles, ce qui peut être souvent un facteur de choix d’un ordinateur portable pour optimiser les déplacements.

Bonne recherche !