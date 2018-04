Twitter : les erreurs qui détruisent la réputation de votre site internet

Comme tous les médias sociaux, Twitter est un excellent moyen de faire la promotion de son site internet. La plateforme à elle seule regroupe plus de 330 millions d’utilisateurs par mois. Un nombre conséquent qui indique clairement que Twitter est un outil à intégrer dans sa stratégie social media. Malheureusement, comme chaque outil, Twitter fournit des résultats bons ou mauvais selon l’usage que l’on en fait. C’est pourquoi certaines erreurs sont à éviter sur le réseau pour ne pas détruire la réputation de son site internet.

Enfin, encore faut-il avoir trouvé le logiciel de création de site internet qui convient pour créer son site web. Si vous l’avez trouvé et que vous avez amorcé votre stratégie social media, prenez vite connaissance de ces erreurs pour les éviter à tout prix ! Après tout, mieux vaut prévenir que guérir, n’est ce pas ?

S’éparpiller

Sur les réseaux sociaux, il est question de contenu et de partage. Comme pour toute stratégie incluant la création de contenu, il est important de se définir une ligne éditoriale et de s’y tenir.

Pour cela, on vous conseille de choisir 3 grandes thématiques autour desquelles vous créerez et partagerez du contenu sur Twitter. Ainsi, vous serez connus pour interagir à propos de ces thématiques et ne risquez pas de vous éparpiller.

Eh non, vous ne pouvez pas parler de tout et de n’importe quoi, de la pluie et du beau temps: restez professionnel. Si vous vous éparpillez trop, les internautes le remarqueront tout de suite et considéreront que vous n’êtes ni organisé, ni expert en votre domaine.

Ne pas être suffisamment présent sur le réseau

Une fois vos thématiques déterminées, vous devez publier du contenu de manière régulière. Sans cela, vous n’aurez aucune visibilité sur les réseaux. Eh oui, cette règle ne s’applique pas qu’au SEO pur et dur.

Heureusement pour vous il existe une solution: un calendrier éditorial. Sur celui-ci, vous définirez vos heures de publications, vos jours de publication et le thèmes de chaque publication. Ainsi, pas de mauvaise organisation, pas de longue période d’absence: vous saurez quoi faire, quand le faire et ne serez pas pris au dépourvu par le manque de temps ou d’organisation.

Partager du contenu de mauvaise qualité

Bien sûr partager du contenu régulièrement ne fait pas tout. Votre contenu doit être de bonne qualité.

Sans qualité, n’espérez pas voir votre contenu être retweeté. N’est relayé que le contenu qui en vaille la peine. Or, pour que votre contenu ait une portée suffisante, il faudra qu’il soit retwitté. Sans compter que si vos contenus présentent un manque incontestable de qualité, cela créera une mauvaise réputation à votre business et n’incitera personne à se rendre sur votre site internet.

Travaillez donc soigneusement la qualité de vos contenus et suivez les règles de rédaction d’un contenu web. Ils seront garant de votre expertise et de votre savoir-faire.

Faire trop de promotion

Il est vrai que sur les réseaux on promeut son site, ses contenus, son expertise et ses services. Ceci dit, il n’est pas obligatoire d’user d’un ton promotionnel ! Bien au contraire, sur les réseaux la bonne attitude est d’être naturel et de mettre en avant son humanité.

Si par mésaventure vous décidez d’adopter un ton promotionnel, vous risquez de faire fuir vos followers qui ne supporteront plus de lire vos tweets. Ne sommes nous pas suffisamment assaillis par la publicité toute la journée ?

Alors, aux oubliettes le ton commercial, on joue sur le naturel !

Ne pas répondre à ses followers

L’homme est un animal politique nous disait Aristote. D’ailleurs, les médias sociaux en sont bien la preuve. Eh oui, l’Homme est un être social, alors sociabilisez !

Sur les réseaux on communique, on réagit; on interagit.

Un commentaire ? Un tweet vous mentionnant ou mentionnant votre site web ? Répondez-y, retweetez-le. Il faut solidifier les liens existants entre votre communauté et vous. S’il n’en existe pas, il faut les créer. Pour cela rien de tel que l’interaction.

Ne pas utiliser de hashtag

Saviez-vous que l’une des meilleures manières de créer de l’interaction autour d’un sujet, d’une marque ou d’une information sur Twitter est d’utiliser des hashtags ?

Ne pas en utiliser serait une grave erreur.

Le hashtag, très populaire sur twitter, est devenu un outil marketing qui permet de rendre les tweets plus efficaces. En agrémentant vos tweets de hashtags, vous leur donnez de la visibilité auprès d’internautes qui ne sont pas – encore – vos followers. Mieux encore, si vous avez bien choisi vos hashtags, ces internautes seront principalement des personnes intéressées par vos thématiques. Ce qui signifie qu’il y a de grandes chances pour qu’ils décident de vous suivre sur vos réseaux et sur votre site. À condition, encore une fois, que ces derniers soient qualitatifs.

Bien que le hashtag soit un excellent moyen de créer des fils de discussion et de l’interaction, il ne faut pas en abuser. Utiliser trop de hashtags pourrait rendre vos tweets illisibles. D’ailleurs, les tweets sont limités à 280 caractères. 280 caractères ce n’est pas beaucoup. Il vous faut suffisamment d’espace pour transmettre votre message clairement et pour le pousser avec des hashtags. Ne perdez pas d’espace pour introduire de nombreux hashtags au détriment de votre message: ne conservez que ceux qui sont véritablement stratégiques et utiles pour booster la portée de votre message.

Notre conseil: Créez une liste de hashtags pour chaque thématique sélectionnée lors de la conception de votre ligne éditoriale. Cela pourrez vous faire gagner un temps précieux.

Ne pas évoquer son site …

Eh oui, certaines personne oublient d’évoquer et d’intégrer le lien de leur site internet à leurs tweets. Pourtant, cela reste l’action la plus fondamentale pour booster son site sur les réseaux. Si vous avez fait cette erreur, pas de panique ! Cela arrive tout le monde d’oublier de faire ce qui paraît évident.

Mentionnez votre site sur votre profil et sur vos tweets. Les curieux ou les followers réellement intéressés par vos tweets et thématiques pourront ainsi faire un tour sur votre site et, pourquoi pas, le partager à leurs cercles s’ils le trouvent pertinent.

On a fait le tour des erreurs classiques à éviter sur twitter ! Vous pouvez maintenant développer et entretenir la réputation de votre site internet sans soucis. Une incompréhension ? Commentez !

Article rédigé par Rebecca Bonef

Rédactrice Web chez Orson.io