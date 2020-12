Se reconvertir pour devenir développeur web

Nombreuses sont les personnes qui arrivent à un moment de leur carrière où elles ont envie de renouveau, de changer de voie, de faire quelque chose de plus concret. Au moment de se reconvertir, le premier réflexe est de regarder les secteurs les plus porteurs et ceux dans lesquels on trouve le plus d’offres d’emplois. Le développement web est actuellement un métier très recherché par les recruteurs, qui attire de plus en plus de personnes à la recherche de compétences complémentaires mais aussi des personnes en totale reconversion professionnelle.

Se reconvertir pour devenir développeur, pour qui ?

Ce type de formation s’adresse à tous les profils. Les personnes qui suivent des formations pour devenir développeur web viennent de tous horizons et bien souvent d’univers très éloignés de la tech et du code. Cela prouve bien qu’il n’y a pas de compétences nécessaires à avoir avant de se lancer. Il faut simplement avoir une certaine appétence pour ce domaine et beaucoup de motivation pour pouvoir assimiler des notions totalement nouvelles.

Vers quel type de formation se tourner ?

Il existe plusieurs types de formations pour apprendre à coder et devenir développeur web.

Les formations en ligne sur internet

C’est un bon moyen de se familiariser avec la logique algorithmique et commencer à apprendre certaines notions de base. Ces formations peuvent néanmoins manquer d’encadrement et de suivi, ce qui est essentiel quand on entame un processus de reconversion professionnelle.

Les formations longues

Ces formations peuvent être un peu déroutantes si vous êtes dans une démarche de reconversion. Après plusieurs années à travailler, vous n’aurez pas nécessairement envie de retourner sur les bancs de la fac et de repartir pour plusieurs années d’études.

Les coding bootcamps

Le format coding bootcamp est un très bon compromis. Il existe de nombreux avis sur les différents bootcamps qui existent, comme des avis le Wagon, des avis La Capsule etc.. qui peuvent vous permettre d’en savoir plus sur les programmes proposés. Ces formations intensives ont l’avantage de vous former en un temps record et de vous permettre de devenir développeur junior en quelques semaines grâce à des programmes très opérationnels et axés sur l’apprentissage par la pratique.

Devenir développeur quand on part de 0, c’est facile ?

Comme toute reconversion, cela demande beaucoup de travail et d’effort personnel. Vous allez apprendre un univers totalement nouveau. Il faut pour cela bien se préparer en amont, commencer à se familiariser avec certaines notions. Pendant la formation, il faut aussi être très rigoureux et être prêt à s’y consacrer à 100 %. Enfin, à la suite de votre formation pour devenir développeur web, il est important de continuer de coder, de travailler sur des projets, de faire des stages pour consolider vos acquis et continuer de progresser.

Quelques conseils pour bien préparer sa reconversion

Le premier conseil est de bien se renseigner sur l’ensemble des formations proposées. Choisissez celle qui correspondra le mieux à vos attentes et à vos objectifs.

Ayez aussi en tête quelques éléments au moment de faire votre choix. Le langage enseigné est essentiel. Privilégiez l’apprentissage d’un langage de programmation populaire et recherché. Cela vous fera gagner beaucoup de temps et d’énergie au moment de trouver un stage ou un emploi.

Enfin, profitez de cette belle opportunité. Vous allez apprendre de nouvelles choses, rencontrer des personnes aux horizons variés qui, comme vous, ont un objectif de reconversion professionnelle. En plus d’être très enrichissant d’un point de vue intellectuel et de vous permettre de changer de vie, vous allez vivre une très belle expérience humaine. Alors n’hésitez plus, lancez-vous !