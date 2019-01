Le développement du numérique dans les administrations françaises

Il est désormais possible de réaliser de plus en plus de procédures sur internet avec la dématérialisation proposée par l’administration française. Le numérique a eu un véritable effet numérique sur notre mode d’utilisation des procédures en lien avec l’Etat, que ce soit pour la fiscalité, la santé ou le permis de conduire.

La gestion des cotisations et des impôts se fait en ligne depuis de nombreuses années déjà, il y a un avantage certain qui a propulsé l’usage de cette méthode : le gain de temps pour déclarer, le pré-remplissage des feuilles et bulletins ainsi qu’une assistance à distance pro-active. L’administration fiscale a joué le jeu du numérique en proposant une vraie alternative fonctionnelle à l’ensemble des citoyens français.

Sur de l’administratif pur, les mairies mettent à disposition des outils pour faire du téléservice. Il est ainsi possible de demander un intégral ou extrait d’acte de naissance de façon dématérialisée en ligne par exemple : formalite-acte-de-naissance.org. Avec le regroupement des communes, internet devient indispensable pour désenclaver des villages et petite villes.

Le développement numérique des administrations fonctionne également très bien pour gérer les permis de conduire, immatriculations et autres formalités de ce types. Pour vous donner un exemple, vous pouvez ainsi désormais vous inscrire en ligne pour le code de conduite, puis consulter les résultats sur internet, ensuite enregistrer votre première voiture et valider tous les papiers sur le même outil ANTS GOUV. Que de temps gagné !

Que penser de la citoyenneté numérique ?

A l’instar de l’Estonie, pays européen petit par sa taille mais grand par son développement sur le numérique, il y a encore en France une attente de prise en compte du digital pour développer le passeport numérique. En Estonie, cela se traduit par deux aspects : les citoyens de nationalité locale qui bénéficie de droits civiques et les étrangers qui peuvent accéder à un permis de résidence, une fiscalité adaptée et la création d’entreprise facilité.

Internet permet d’abolir les frontières et ouvre de nouvelles perspectives en matière de citoyenneté. En effet, les démarches administratives en ligne bénéficient d’un certain succès et leur délocalisation sur internet est très concrète. Les premières a utiliser cela sont les startups qui souhaitent gagner du temps et avoir des administrations actives avec des démarches 100% online. Pratique pour se développer rapidement à l’étranger.

Le modèle de la citoyenneté numérique est en marche, mais demande une vraie réflexion sur la sécurité, le système France Connect est un excellent exemple de mutualisation des accès et identifiants. Il permet ainsi de vérifier les connexions tout en permettant aux utilisateurs de s’enregistrer sans devoir recréer des sessions de mots de passe. Une seule limite : comment s’assurer de l’identité finale de l’internaute.

De nombreuses démarches restent accessibles en ligne, et la carte d’identité numérique arrive, il sera ainsi possible d’augmenter le nombre de démarches administratives via le digital.