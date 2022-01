Tout savoir sur la location de box sécurisé

Les particuliers et les professionnels ont de plus en plus recours à la location de box de stockage, et ce, que ce soit pour un déménagement, pour entreposer des meubles encombrants ou pour toute autre raison. Cette offre mise en place par de nombreuses entreprises en France permet aux personnes qui manquent d’espace de bénéficier d’un endroit pour entreposer leurs biens en toute sécurité.

Qu’est-ce qu’un box de stockage sécurisé ?

Les box de stockage, aussi appelés self stockage ou box à louer sont des pièces individuelles mises à la location par des entreprises spécialisées. Elles servent à accueillir des biens que des particuliers et des professionnels souhaitent entreposer dans un lieu sécurisé pour la durée de leur choix.

La taille des box de stockage proposés à la location sur le marché vont de 0.5 m2 à plus de 100 m2 pour répondre à tous les besoins et à tous les usages.

La location d’un box de stockage sécurisé ou d’un garde-meuble est une très bonne solution pour entreposer ses biens, que ce soit lors d’un déménagement ou pour toute autre raison. Cet espace de stockage offre de nombreux avantages et permet de stocker diverses affaires pour la durée de son choix et à des prix très raisonnables.

Plusieurs entreprises en France proposent ce service aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels. Il permet de garder tous les types d’affaires (cartons de déménagement, meubles, matériel ou autres) en toute sécurité et pour une durée flexible.

L’une des particularités de ces espaces de stockage est qu’ils sont très bien sécurisés. En effet, des mesures sont prises par les entreprises pour sécuriser les biens de leurs clients. Des caméras, des alarmes, des portails électroniques équipés de digicodes sont généralement installés pour que protéger les biens entreposés dans les box de location.

Outre l’espace de stockage que les entreprises mettent en location, elles proposent également d’autres services pour aider les professionnels et les particuliers pour le stockage de biens, que ce soit lors d’un déménagement ou autre :

la possibilité de faire appel à des professionnels d’aide au déménagement,

la location de camions de transports,

la vente de boîtes en carton.

Les prix de la location d’un box de stockage diffèrent en fonction de plusieurs facteurs :

la superficie de l’espace de stockage,

la durée de location,

la région dans laquelle il se situe.

Les avantages d’un box de stockage

Les box de stockage permettent d’entreposer les biens en toute sécurité dans des espaces dédiés à cet effet. Ils offrent de nombreux avantages, et ce, quelle que soit l’usage que l’on souhaite en faire :