Trouver un emploi est une tâche très compliquée dans tous les secteurs. Surtout si vous êtes un nouveau diplômé et que vous n’avez pas encore d’expérience. Pour cela, il faut augmenter vos chances de trouver un emploi en adoptant une stratégie de recherche efficace.

Le monde du paramédical en général et le métier d’infirmière en particulier connait une très grande concurrence. Ce qui rend la possibilité de trouver un emploi encore plus difficile. Il faut alors appliquer certaines astuces et suivre quelques conseils pour augmenter vos chances de trouver un emploi d’infirmière. Alors, comment faire une bonne recherche d’emploi d’infirmière ?

Les astuces pour faire une bonne recherche d’emploi en tant qu’infirmerie ?

La recherche d’emploi dans le domaine des soins infirmiers peut s’avérer très difficile à cause de la grande popularité de ce secteur. En plus de cela, si vous avez peu d’expérience, votre recherche sera encore plus compliquée et vos chances de trouver un emploi seront plus faibles.

Cependant, vous pouvez compenser votre manque d’expérience par une méthode de recherche efficace et une bonne préparation. Pour trouver un emploi rapidement en tant qu’infirmière ou infirmier vous devez suivre ces trois conseils :

Réaliser un bon CV ;

rédiger une lettre de motivation de bonne qualité ;

bien se préparer à l’entretien.

La chose la plus importante pour n’importe quelle personne qui recherche un emploi est le CV. Ce dernier est le premier responsable de votre admission ou non pour un entretien d’embauche. Votre CV doit comporter toutes vos informations personnelles et professionnelles.

Vous devez mettre en valeur toutes vos compétences et connaissances dans le domaine paramédical. Afin de convaincre le recruteur de vous appeler pour en savoir plus sur vous, il faut que le champ des compétences soit le plus grand et le plus visible.

Vous devez aussi introduire toutes vos coordonnées et être disponible pour répondre rapidement, que ce soit au téléphone ou par email. La lettre de motivation est aussi un paramètre très important dans la recherche d’un travail d’infirmier. Elle doit comporter toutes vos motivations pour le poste d’infirmier et ce qui vous avez de plus par rapport aux autres prétendants.

Vous devez mette en évidence et bien souligner votre passion et votre amour pour ce domaine et votre aptitude à vous consacrer totalement à votre travail. La lettre de motivation doit avoir un aspect personnel tout en gardant un ton formel.

Comment trouver un emploi d’infirmière ?

La meilleure façon pour chercher un emploi d’infirmière ou dans n’importe quel autre domaine est de consulter les sites spécialisés. Voici, ci-dessous, une liste de sites dans lesquels vous trouverez plusieurs offres pour des postes d’infirmière :

Le site Staff-Santé ;

Le site Web Infirmière ;

Le site Appel Médical ;

Monster.fr ;

Le site Emploi Soignant.

Vous pouvez aussi intégrer des groupes de recherche d’emploi d’infirmière sur Facebook. Sur ces groupes, vous trouverez plusieurs chercheurs d’emploi et plusieurs travailleurs dans le domaine paramédical.

Ces derniers pourront vous aider en répondant à vos questions en ce qui concerne les compétences nécessaires pour ce travail et ses exigences. Vous pouvez aussi utiliser l’application LinkedIn qui vous permettra d’entrer en contact directement avec les recruteurs et les responsables RH des organismes paramédicaux.

Comment préparer un entretien pour le poste d’infirmière ?

Après avoir rédigé un bon CV et une lettre de motivation de bonne qualité, ces deux derniers vous permettront d’avoir des entretiens avec les recruteurs. L’entretien est la dernière étape qui vous permettra d’avoir un emploi d’infirmière. Pour cela, il faut bien se préparer et connaître auparavant les questions que vous allez rencontrer et surtout savoir y répondre.

Pour connaitre les questions qui vous seront posées lors d’un entretien pour un poste d’infirmier(e), vous devez chercher sur internet. Vous trouverez les réponses généralement sur des forums d’infirmiers dans lesquels ces derniers peuvent vous donner plusieurs informations sur ce travail et sur l’entretien. En étant bien préparé pour l’entretien, vous serez plus confiant et vous compenserez votre manque d’expérience.

La recherche d’un emploi d’infirmière doit se faire en respectant quelques consignes qui vous permettront de trouver un job rapidement, même si vous manquez d’expérience. Vous devez réaliser un CV de manière professionnelle et rédiger une lettre de motivation qui saura convaincre les recruteurs.