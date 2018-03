L’optimisation des Planning chantiers en un clic

Depuis plusieurs années, le Club Utilisateur a pu mettre en avant de nouveaux logiciels créés pour les professionnels de l'High Tech. Qu'ils soient clients, partenaires ou revue web, tous ont pu contribuer à cette édition 2017 qui s'est déroulée à la Cinémathèque Française.

Charité bien ordonnée commence par soi-même

Le gros plus de ces logiciels est qu'il concerne absolument tous les niveaux, tous les secteurs. À l'heure où il est primordial d'optimiser le temps afin d'en gagner, il est judicieux de se tourner vers les bons outils afin de gérer au mieux notre organisation, gestion de projets ou encore planning de chantier. De nombreux logiciels vous permettent désormais de maximiser la gestion de toutes vos ressources. On est loin de la grille d'horaires faite sur tableur, il y a eu une réelle avancée à ce niveau-là. La prise en compte des besoins de chacun, la facilité d'utilisation que vous ayez 20 ou 60 ans est une priorité, les non-adeptes des écrans doivent pouvoir s'y retrouver. Les mots d'ordre sont :

collaboratif

flexible

intuitif

Le côté « ludique » ne concerne plus nos bambins, c'est tout de même plus agréable d'être face à un produit facile d'utilisation, clair et abordable pour tous. De plus, vous pourrez clarifier dans la durée le projet de votre client, quantifier les besoins humains selon les objectifs à atteindre. Éviter les désagréments de ce type, peut faire la différence avec votre concurrent par exemple.

Un logiciel au bout des doigts

La grosse mise en avant de ces logiciels, c'est aussi la nécessité de rester des produits « modernes », et s'ils veulent perdurer, il est essentiel de s'adapter. C'est en toute logique qu'apparaissent les applications pour Smartphones. Le côté accessible devient alors un gros atout. Quand vous êtes sur un chantier, à 100 bornes de votre ordinateur, qu'un problème lié à un employé ou autre doit être réglé. C'est juste un gain de temps et clairement d'argent qui se résoudra en un claquement de doigts. L'application permet aussi de rester en contact avec les équipes grâce au tchat. Ce qui en fait un outil complet dans l'air du temps.

Amstramgram…

Le tout maintenant est de bien choisir son logiciel, nous avons tous des besoins différents. Même si la base est la même, des fonctionnalités ne vous seront pas toutes nécessaires.

Clarifiez vos besoins

logiciel coûteux ne veut pas dire efficace par rapport à vos besoins

pensez aux fonctionnalités d'analyses, un atout majeur pour une organisation au top

demandez une démo voir une formation.

Le management et la gestion de projets pourront se résoudre en un clin d’œil grâce à ses nouveaux logiciels, n'hésitez plus.