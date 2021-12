Les étapes pour s’assurer de la sécurité des données en entreprise

Dans un monde de plus en plus connecté et centralisé autour des données numériques, les entreprises se trouvent confrontées à renforcer la sécurité de leurs données. Le développement du télétravail au sein de toutes tailles de sociétés allant de la PME / ETI à la grande multinationale ouvre des accès inédits aux potentiels hackeurs avec des failles supplémentaires puisque tous les salariés sont désormais équipés d’ordinateurs portables ou de smartphones connectés à leurs comptes professionnels. Les données confidentielles sont désormais un vrai actif qu’il faut protéger face à des menaces diverses et variées pouvant provenir de concurrents mais aussi l’espionnage de puissances étrangères.

Dans cet article, nous allons détailler les étapes à réaliser pour assurer la sécurité des données de votre entreprise. Ce sont quelques-unes des mesures les plus importantes que vous pouvez prendre pour protéger votre entreprise contre la cybercriminalité et les violations de données de toute provenance.

L’audit de sécurité annuel par un professionnel

La grande problématique de la confidentialité des données réside souvent dans l’oubli qu’il peut y avoir un risque d’intrusion ou de vol dans l’entreprise. Comme pour toute action malveillante, c’est lorsqu’on se croit en sécurité qu’on finit par relâcher l’attention et laisser passer des choses. C’est pourquoi il est recommandé de parler par un tiers qualifié pour réaliser un audit de cybersécurité annuel de votre système d’information.

L’objectif de cet audit est d’identifier les points faibles de la sécurité qui nécessitent une attention particulière avant qu’il ne soit trop tard, on fait ainsi appel à un “hacker autorisé” qui à votre demande cherchera à récupérer les données de votre entreprise, que ce soit en forçant la sécurité ou en cherchant des indices en ligne via des failles de sécurité. Il montrera également s’il existe de nouvelles menaces dont vous n’avez peut-être pas encore connaissance et qui pourraient potentiellement représenter un risque pour votre activité.

L’importance du logiciel anti-virus pour la sécurité des données

Cela parait simple, mais assurez-vous que tous les ordinateurs de votre entreprise sont protégés par un logiciel anti-virus spécifique et surtout qu’ils soient 1/ à jour et 2/ avec des licences adaptées. Il est trop fréquent de voir des ordinateurs qui sur le papier sont protégés, mais dans les faits ne répondent pas à tous les critères de sécurité.

Il est important d’installer un logiciel antivirus sur tous les ordinateurs afin de les protéger des virus. Un logiciel antivirus analyse régulièrement votre ordinateur à la recherche de virus, de logiciels malveillants et d’autres programmes nuisibles qui peuvent permettre aux pirates d’accéder à vos fichiers ou de voler des informations sensibles. Pour sélectionner le bon outil, faites-vous accompagner par votre prestataire informatique dédié.

La gestion des accès aux données sensibles toujours à jour

En tant que propriétaire d’entreprise, vous devez être conscient des dangers que représentent les voleurs de données et les cybercriminels. Les données informatiques de votre entreprise sont un bien précieux, et il est important de prendre des mesures pour s’assurer qu’elles sont protégées. Voici quelques conseils pour gérer l’accès aux données informatiques :

Contrôlez l’accès des employés aux données stratégiques de votre entreprise

En tant que responsable informatique ou en charge de la sécurité, vous devriez restreindre l’accès des employés aux informations sensibles ou confidentielles selon un schéma clair et officiel. Tous les accès bénéficient de droits restreints et sont limités uniquement à ceux qui en ont besoin. Une charte informatique permet de contrôler et suivre cela. Cela contribuera à empêcher tout accès non autorisé et à protéger vos données contre le vol ou l’utilisation abusive. Autre élément : suivez les entrées et sorties du personnel, ainsi vous évitez de découvrir que des accès à des données sont toujours actifs alors que le salarié ne fait plus partie des effectifs depuis de nombreux mois…

Utilisez des mots de passe forts

Assurez-vous que tous les employés utilisent des mots de passe forts et difficiles à craquer. Un mot de passe fort doit comporter au moins 8 caractères et doit inclure un mélange de lettres, de chiffres et de symboles. Faites également de la pédagogie en demandant que les mots de passe ne soient pas écrits sur des post-it sur le bureau… Un grand classique !

Un système de sauvegardes performant pour plus de sécurité

Il est important d’effectuer régulièrement des sauvegardes informatiques pour protéger vos données contre la perte ou le vol. Si votre ordinateur est infecté par un virus ou s’il tombe en panne, vous pouvez perdre toutes vos données si vous ne disposez pas d’une sauvegarde récente. Il existe de nombreuses façons de sauvegarder votre ordinateur, par exemple en utilisant un disque dur externe, un service en nuage ou un DVD. C’est une bonne idée de sauvegarder régulièrement vos données, afin de toujours avoir une copie de vos fichiers.