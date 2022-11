5 garanties d’une assurance pour trottinette électrique

Après les voitures et les vélos électriques, c’est au tour des trottinettes électriques de faire la tendance du moment. En effet, on en voit partout sur les trottoirs, dans les parcs, et même dans les centres commerciaux. C’est un tout nouveau mode de déplacement très efficace et pas du tout encombrant. Ce que vous ne savez pas, c’est qu’il est obligatoire d’avoir une assurance pour votre trottinette électrique pour plusieurs raisons.

Ici, on vous explique ces fameuses raisons, ainsi que les différentes manières de trouver une bonne assurance pour votre trottinette électrique.

L’assurance pour trottinette électrique est-elle obligatoire ?

Pour faire simple, la réponse est oui ! Selon le code des assurances, tout engin motorisé doit bénéficier d’une assurance. Le skate électrique, l’Hoverboard, le gyropode, le gyroroue, la trottinette électrique, ainsi que tous les autres engins de déplacement personnel.

Ceux-ci rentrent dans la catégorie des véhicules et des motos selon l’article L 211-1 du Code des assurances. De ce fait, l’assurance responsabilité civile est obligatoire.

Ce type d’assurance vous permet de garantir tous les dommages que vous causez à autrui avec votre trottinette électrique. Il se peut que vous endommagiez une voiture, que vous blessiez un piéton, ou alors que vous vous retrouviez face à face avec un cycliste.

Attention, il est très important de retenir que l’utilisation d’une trottinette électrique sans assurance est considéré comme un délit par la loi française. Vous risquez une annulation ou suspension de permis, ainsi qu’une amende qui peut aller jusqu’à 3 750 €.

Même si le Pouvoir Public n’a pas suffisamment mentionné cette information, la Fédération Française de l’Assurance a insisté à plusieurs reprises sur l’obligation de présentation d’une assurance aux autorités.

Quelles sont les différentes garanties d’une assurance pour trottinette électrique ?

Bien sûr, les garanties d’une assurance pour trottinette électrique restent plus ou moins différentes. En voici les plus importantes :

la garantie responsabilité civile ;

la garantie conducteur ;

la garantie vol et vandalisme ;

la garantie dommages matériels ;

et la garantie catastrophes technologiques et naturelles.

La garantie responsabilité civile et obligatoire, comme mentionné précédemment. Celle-ci couvre l’intégralité des dommages causés à autrui, et prend votre défense en cas de poursuites judiciaires.

En revanche, une garantie conducteur vous protège des risques, surtout qu’avec une trottinette, vous faites partie des usagers vulnérables de la route. En effet, vous n’êtes pas protégé par une carrosserie, et en cas d’accident, vous risquez de graves blessures.

Pour votre trottinette, vous avez la garantie dommages matériels qui couvre les frais de réparation en cas d’accident. Pour une protection maximale, la garantie vol et vandalisme est tout sauf un luxe. Pourquoi ? Parce que les deux roues sont souvent exposées au vol et à la détérioration, il est donc préférable de disposer d’une couverture, notamment si vous avez payé cher votre trottinette électrique.

Enfin, la garantie catastrophe naturelle inclue les inondations, les tornades, les tempêtes, les orages, etc. Mais aussi les catastrophes technologiques, les explosions et les forts courts-circuits.

Combien coûte une assurance pour trottinette électrique ?

Il y a plusieurs critères qui définissent le prix d’une assurance de trottinette électrique. Il y a d’abord le prix d’achat, la limitation à 25 km/h, la période et la région d’utilisation, la fréquence…

Pour vous aider à vous faire une idée, on vous propose un exemple avec une trottinette achetée à 840 € toute neuve. En France, la garantie obligatoire de responsabilité civile pour une trottinette varie entre 4 € et 5,10 €. Pour une assurance avec une formule tous risques incluant la majorité des garanties précédentes, il faut prévoir entre 14 € et 16 €.

En général, une assurance pour trottinette électrique coûte entre 60 € et 1500 € par an. Bien évidemment, il n’y a pas que le prix de la trottinette et la nature des garanties choisies qui influencent le prix.

Un conducteur de moins de 25 ans est susceptible de payer plus qu’un conducteur de 30 ans par exemple. En plus de ça, le coût d’une assurance pour trottinette électrique baisse considérablement durant la période hivernale. Et les trottinettes sportives sont parfaites durant ces conditions, ce qui fait que leurs assurances sont moins abordables que les trottinettes traditionnelles.

Enfin, la taille des roues, l’état de la batterie, les accidents, le taux de sécurité, le nombre de vols, ainsi que le prix du modèle font aussi varier le prix. Il est donc préférable de réaliser plusieurs devis et de comparer les offres avant de souscrire.