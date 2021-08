5 cocktails pour accompagner vos apéritifs au foie gras

Envie de changer du traditionnel champagne ou vin blanc moelleux qui accompagne vos toasts de foie gras ? Et si pour cette fois vous proposiez à vos convives des cocktails pour changer ? Voici 5 cocktails absolument parfaits pour accompagner vos bouchées apéritives au foie gras. Avec du Monbazillac, du rhum aux épices ou encore du porto rouge, découvrez ces bonnes recettes de cocktails festifs. Assortis avec des mises en bouche au foie gras, explosion de saveurs assurée !

Quelques mots sur ces recettes délicieuses pour relever vos dégustations de foie gras : que ce soit pour Noël ou un moment festif, l’alliance cocktails et de la spécialité culinaire à base de foie frais issu de l’élevage des oies et des canards est une réussite que je ne peux que recommander. Amateurs de bonnes choses, laissez-vous emporter.

Le Gourmand Cocktail au Monbazillac pour accompagner des canapés au foie gras

On se demande toujours avec quel plat est-il possible de déguster un Monbazillac (appellation contrôlée), dans cette recette nous allons bien entendu mixer la fraîcheur de ce vin blanc liquoreux français produit dans le vignoble du village de Bergerac.

Réunissez les ingrédients suivants pour faire votre cocktail :

1 Citron vert frais bio

30 cl de Monbazillac

10 cl de liqueur de litchi

Un peu de limonade bio

Une larme de crème de pamplemousse

En premier lieu, versez le Monbazillac dans votre verre à cocktail. Ajoutez ensuite la liqueur de litchi puis la crème de pamplemousse. Versez la limonade et un demi-citron vert. Servez le cocktail bien frais, accompagné de canapés ou de toasts grillés avec du foie gras.

Le Cocktail au rhum et aux épices à assortir à des sucettes au foie gras

Une nouvelle proposition de recette pour trouver le bon mélange entre foie gras et alcool. Vous m’en direz des nouvelles avec l’alliance du rhum brun, la fraicheur des agrumes (orange, citron) et la douceur du miel + cannelle. Attention, c’est un cocktail à préparer bien en amont des festivités, pour laisser l’intégralité des ingrédients se développer et assurer la meilleure dégustation possible.

Pour ce cocktail, vous avez besoin des ingrédients suivants. A noter que ce cocktail est particulièrement indiqué pour les fêtes de Noël et Nouvel An. Il s’associe très bien avec des sucettes au foie gras !

30cl de rhum brun

50cl de jus de cranberry bio

5 cl de miel

1 orange bio

1 citron bio

Un peu de cannelle en poudre Bio

1 étoile de badiane

1 clou de girofle

Un peu de noix de muscade

Mettez le rhum brun, le jus de cranberry le miel et les épices dans une grande carafe et laissez reposer durant 48 heures. Après cela, vous pouvez couper les agrumes en rondelles et les ajouter dans la carafe. Laissez reposer 24 heures supplémentaires au frais.

Vous pouvez bien entendu laisser reposer un peu moins longtemps, mais à vos risques et périls 🙂

Servez le cocktail dans de jolies coupes et proposez à vos invités des sucettes au foie gras. L’association est vraiment parfaite !

Des Cocktails au Porto blanc, ambré ou Porto rouge pour vos bouchées apéritives au foie gras

Le porto est un grand classique en matière d’alcool avec le foie gras. Nous vous proposons ici selon vos préférences (porte rouge ou porto blanc) de réaliser une association pleine de saveurs avec des bouchées de foie gras.

Avec du Porto blanc

Versez 20 cl de Porto blanc dans un skaker avec des glaçons et 10 cl de jus d’ananas bio. Secouez votre skaker vigoureusement pendant 1 minute puis ajoutez la préparation dans vos coupes à cocktail. Terminez votre cocktail en versant un peu de limonade et quelques gouttes d’extrait de vanille. Ce cocktail accompagnera divinement les bouchées apéritives au foie gras.

Cocktail au Porto ambré

Dans un shaker, versez 20 cl de Porto ambré avec 30 cl de jus de myrtille bio et quelques glaçons. Shakez le mélange pendant 1 minute avant de remplir vos verres à cocktails. Saupoudrez avec un peu de cannelle et décorez vos coupes en ajoutant des fruits rouges frais sur le bord. Servez ce cocktail avec des mises en bouche au foie gras.

Un Cocktail au Porto rouge

Pour réaliser ce cocktail vous avez besoin de 20 cl de porto rouge, de 20 cl de jus de framboise bio

et d’un jus de citron vert bio. Mettez tous les ingrédients dans un shaker avec des glaçons et secouez-le pendant 1 bonne minute. Servez la préparation dans des verres à cocktail et décorez avec des rondelles d’agrumes. Ce cocktail est parfait pour accompagner des toasts au foie gras.

J’espère que vous avez apprécié l’ensemble des ces recettes de cocktails spiritueux et foie gras, n’hésitez pas à utiliser l’espace des commentaires pour nous en faire connaître de nouvelles.