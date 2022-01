Les maisons en bois modulables ont clairement la cote

Elles sont aujourd’hui de plus en plus plébiscitées, car elles apportent de multiples avantages. Gain de temps durant la construction, design, esthétique, robustesse, économie d’énergie, la demeure en bois est clairement dans l’air du temps. Elle est appréciée pour sa grande diversité architecturale. Il suffit d’aller ici pour découvrir tous les points forts.

Un matériau écologique

Le bois entraîne très peu d’émissions de CO2 et il permet aussi de lutter contre la production de gaz à effet de serre. C’est un excellent isolant thermique et avec lui, vous allez réduire considérablement vos factures de chauffage. Résistantes, les maisons en bois ont fait leurs preuves et elles s’implantent de plus en plus dans le paysage de la construction actuelle. Volumes, finitions, styles, formes, on trouve des maisons en bois de toutes les sortes, de la plus traditionnelle à la plus contemporaine. Rapide à construire, confortable, la maison conçue avec du bois apporte une atmosphère à la fois chaleureuse, authentique et un sentiment de bien-être.

Le bois est un matériau qui ne craint pas les intempéries. Il est capable de traverser les années sans dommage à condition d’une mise en œuvre rigoureuse et d’un entretien régulier.

Le bois permet une grande modularité. Il est en effet facile de prévoir une extension en ajoutant un ou plusieurs modules.

Grâce à sa souplesse, le bois permet une grande liberté de formes. Le chantier d’une maison en bois est aussi plus facile. Il faut néanmoins s’entourer de bons artisans, car ce type de construction requiert une bonne gestion. Aujourd’hui, les maisons en bois modulables sont très populaires, car elles sont très polyvalentes.