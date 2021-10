Vous vous posez des questions sur l’immobilier en France et plus particulièrement dans la région Île-de-France, dans nos derniers articles, nous donnons quelques chiffres et conseils pour investir sereinement. Avec ses 12 011 km² et ses 12 millions d’habitants, l’Île-de-France est la région la plus peuplée de France (1 006 habitants / km²). En plus de son riche patrimoine culturel et ses énormes atouts économiques, l’IDF 75 attire également par sa diversité et par le charme de son histoire.

Ces innombrables sites historiques et culturels (Tour Eiffel, cité médiévale, château de Versailles, …), font d’elle la première destination touristique, à l’échelle mondiale. Découvrons un peu plus en profondeur cette région et ses départements.

L’Île-de-France est composée de 8 départements : Yvelines, Seine-et-Marne, Paris, Essonne, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-d’Oise, Val-de-Marne. C’est donc dans ces départements que vous pouvez mener votre projet immobilier. Alors, quel est le prix de l’immobilier neuf en Île-de-France ? Est-il intéressant d’y investir ? Où peut-on investir ? Répondons ensemble à ces questions.

Le point sur l’immobilier en île-de-France

Ces dernières années, le secteur de l’immobilier en Île-de-France est contrasté. Suite à la très forte demande, beaucoup de changements ont eu lieu en ce qui concerne les prix, notamment le prix des maisons, qui est arrivé à un sommet jamais atteint auparavant. Le confinement n’a pas aidé puisque les franciliens ont découvert qu’avoir un jardin est plus intéressant qu’un simple balcon…

L’évolution du prix de l’immobilier en Île-de-France, sur 10 ans, a connu une progression constante et a même dépassé le cap de 1 million de transactions. En une seule année, plus de 100 000 biens immobiliers anciens ont été vendus. C’est un rapport démesuré, puisqu’il constitue plus de 11 % des ventes effectuées entre 1999 et 2008 !

Ceci a bien évidemment un impact sur le prix. En effet, le prix moyen du m² en Île-de-France s’élève à 6 000 € pour un appartement. C’est une augmentation de plus de 4.6 %, contre 2.4 % pour les maisons anciennes.

Le prix des maisons ne cesse d’augmenter lui aussi, par contre, c’est un prix qui varie d’un département à un autre. Selon les notaires du département des Hauts-de-Seine, par exemple, le marché de l’immobilier dans le secteur a connu une évolution de plus de 8.9 % en moins de cinq ans.

En tête de liste, on retrouve Neuilly-Sur-Seine, qui affiche les tarifs les plus élevés.

Le meilleur rapport qualité / prix de l’immobilier en Île-de-France reste les appartements, puisque les maisons sont doublement plus onéreuses. Voici quelques exemples :

Une maison de 1 40 m² à Paris coûte 1 620 000 € , tandis qu’un appartement de 45 m² coute 482 000 € ;

, tandis qu’un appartement de ; En Grande Couronne, un appartement de 62 m² coûte 171 300 euros, tandis qu’une maison de 106 m² coûte 307 0000 €.

Pourquoi investir dans l’immobilier en Île-de-France ?

La capitale française n’est pas seulement la première ville touristique du monde, elle attire également les investisseurs du monde entier. Paris attire par son architecture, par ses monuments, par son histoire, par son mode de vie, par sa vie étudiante, etc. Bref, Paris fait rêver le monde entier. D’ailleurs, malgré la grande hausse dans le domaine immobilier dans l a région, on observe une augmentation continue dans la demande, notamment en termes de location, donc, investir dans le locatif à Paris promet une bonne plus-value dans le futur. Vous êtes sûr que votre investissement sera rentabilisé.

Petit conseil : si vous souhaitez vous lancer dans un projet sur le long terme, vous pouvez demander conseil à des experts pour vous lancer dans le “Grand projet” qui attire tous les investisseurs actuellement.

Les notaires peuvent, par exemple, vous permettre d’estimer la valeur exacte de votre futur bien, que ce soit pour le droit de l’immobilier, le droit de la famille ou encore, la gestion de patrimoine. Le prix affiché par les notaires en Île-de-France varie selon les réseaux.

Crédit immobilier en Île-de-France

Vous souhaitez investir en Île-de-France, mais il vous manque encore de l’argent ? Vous avez signé un compromis de vente, mais vous n’avez pas la somme exacte ? Sachez qu’il existe plusieurs banques qui sont prêtes à vous aider. Vous avez, par exemple, le choix entre les banques en ligne, un organisme qui n’accorde que des prêts immobiliers ou encore les organismes qui proposent des services immobiliers divers. C’est pourquoi, il est possible de changer d’appartement pour une maison en procédant à un rachat de crédit immobilier.

Chaque entreprise et chaque société a sa propre politique en termes de taux et de remboursements, il convient donc de bien se renseigner avant de s’engager.

Précisons que le taux change également en passant d’une région à une autre. Donc, faites bien attention et étudiez bien toutes les situations possibles qui s’offrent à vous, pour être sûr de faire le bon choix. Sinon, vous pouvez faire appel à un courtier.