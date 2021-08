On appelle petite enfance la période entre 0 et 6 ans pour un être humain, c’est une période qui nécessite beaucoup d’attention pour veiller sur les enfants dans tous les sens et les aspects de la vie.

Un enfant en bas âge a besoin d’être nourri, soigné et protégé.

À cause de sa précarité et sa fragilité émotionnelle et motrice on doit être auprès de lui pour l’accompagner dans tout et le protéger de tout. Il y a beaucoup de métiers reliés à la petite enfance qui requièrent beaucoup de professionnalisme et de savoir-faire en plus de certaines qualités humaines qui l’aideront à mener à bien ses missions.

Les métiers de la petite enfance en milieu hospitalier

Dans les maternités et les services de pédiatrie, les professionnels de la santé qui s’occupent des enfants sont appelés professionnels de pédiatrie et de puériculture, le pédiatre est un médecin qui s’occupe des enfants et la puéricultrice est une infirmière qui soigne et s’occupe des enfants.

Parmi les autres tâches, la puéricultrice s’occupe des nouveaux-nés en leur donnant leur toilette, en s’occupant du suivi de leur alimentation et en donnant des conseils aux mamans. La puéricultrice peut être assistée par une auxiliaire de puériculture, elle surveille l’enfant du point de vue état de santé et bien-être, elle est présente pour le réveil des enfants et doit veiller à leur épanouissement

Le pédiatre est un spécialiste des enfants, donc, il peut travailler dans un hôpital, un centre pour enfants ou encore, il peut avoir son propre cabinet. Pour ce qui est de la puéricultrice et l’auxiliaire en puériculture, elles peuvent être recrutées dans plusieurs sortes d’établissements, tels que :

Les services de maternité ;

les services de pédiatrie ;

les pouponnières des aides sociales à l’enfance ;

les services de protection maternelle et infantile ;

les instituts pour enfants handicapés.

Ces services et institutions sont des endroits qui recrutent des professionnels formés aux métiers liés à la petite enfance.

Les métiers de la petite enfance en crèche et garderie

Dans ces endroits extra hospitaliers, on retrouve beaucoup de métiers liés à la petite enfance, les crèches et les garderies ont aussi besoin de puéricultrices et auxiliaires en puériculture. II y a d’autres emplois dans ces établissements, tels que le poste de directeur de crèche, éducateur de jeunes enfants et agent de crèche.

Le directeur de crèche doit cumuler deux diplômes relatifs à la puériculture et à l’éducation des jeunes enfants, il doit jouir d’une expérience professionnelle de 3 ans au minimum dans les deux branches, c’est quelqu’un qui doit avoir fait le tour de tout ce qui touche à un jeune enfant pour pouvoir gérer l’établissement.

De son côté, un éducateur de jeunes enfants a pour rôle d’apprendre des choses aux enfants, il doit leur apprendre aussi bien le langage, l’hygiène, les jeux et le contact avec les autres, son rôle est très éducatif, comme le suggère l’intitulé de son métier.

Il aide à stimuler et à dynamiser l’enfant dans la socialisation et les apprentissages de tous les aspects de la vie. Son attention doit lui permettre de détecter les enfants en difficulté émotionnelle ou comportementale pour mieux les accompagner ou les orienter vers d’autres spécialistes en cas de nécessité.

Pour être éligible à ce poste, il faut un diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants qui est obtenu après une période d’études de 3 ans et un stage de fin d’études. L’agent de crèche prépare l’environnement qui accueille les enfants, il doit aussi veiller à la propreté des locaux et accompagner les enfants dans leurs activités, il organise des jeux et veille aussi sur la sécurité des enfants.

Il agit sous la coupole de l’auxiliaire en puériculture, il travaille avec la catégorie de 0 à 3 ans. Le diplôme requis pour être recruté est un CAP petite enfance. Entre études et stages, le CAP est obtenu au bout de presque 2 ans.

Les métiers relatifs à la petite enfance sont présents dans plusieurs domaines et plusieurs établissements. Que ce soit au sein du milieu médical ou extra médical, on a besoin de compétences pour mener à bien le soin et l’éducation des enfants. Les différents profils doivent avoir beaucoup de qualités humaines hormis les qualifications professionnelles requises.

Les gens qui veulent faire ces métiers nobles qui touchent à la sensibilité, la fragilité et le devenir des enfants, doivent être doublement conscients de leurs missions. En effet, il faut avoir de la patience, la capacité d’adaptation, de l’empathie, de la polyvalence et le sens de l’observation pour embarquer dans cette aventure de protection de l’innocence.