Comment recharger la batterie de son téléphone sans fil ?

Pour recharger la batterie d’un téléphone sans fil, il y a certaines règles de base à respecter. Après la première utilisation de votre téléphone, chargez le pendant 24h. C’est une recommandation de la plupart des constructeurs pour augmenter la durée de vie de votre achat. Ensuite, utilisez votre téléphone jusqu’à ce que la batterie soit totalement déchargée. Répétez ces deux étapes une nouvelle fois, et vous aurez bien optimisé le device.

Toutefois pendant ce processus, il faut surtout éviter d’interrompre le rechargement, ce comportement pourrait diminuer considérablement la durée de veille et de vie de votre batterie. Afin de garantir la durée de votre batterie de téléphone sans fil, vous pouvez renouveler le processus 3 à 4 fois dans l’année. Retrouvez dans cet article des conseils pour recharger la batterie de son téléphone sans fil.

Quelle pile choisir pour son téléphone sans fil ?

Le choix de la pile de votre téléphone sans fil ne se fait pas au hasard. Si vous envisagez remplacer la batterie de votre téléphone, Utilisez des piles rechargeables de même caractéristique, c’est-à-dire de même voltage et capacité que celle fournie d’origine. Le plus souvent, ces batteries ont une capacité moyenne qui varie entre 600 et 1000 mAh. En effet, elles sont destinées à cycler.

Une batterie avec une capacité élevée durera plus longtemps et fournira au téléphone plus d’autonomie. Cependant, il est inutile d’équiper votre appareil d’une batterie dépassant la capacité de votre machine puisque de toute manière, elle ne pourra être chargée à 100%. Il est aussi recommandé de ne jamais utiliser de piles classiques pour ne pas vous exposer à certains dangers.

Cycle de vie d’une batterie

Le cycle de vie d’une batterie de téléphone sans fil oscille entre 1 an et 3 ans. Mais la durée de vie d’une batterie dépendra surtout de son utilisation. En respectant le processus du premier chargement comme indiqué plus haut, votre batterie tiendra la route et vous éviterez les déconvenues liées au manque d’autonomie en cours de journée.

Aujourd’hui la recharge sans fil est au cœur des propositions – ou pas – des smartphones (voir l’article de Frandroid), on peut donc espérer voir arriver des solutions avec chargement par induction. A suivre donc.

Comment recycler les batteries ?

Les batterie de téléphones sans fil peuvent avoir un impact dangereux sur l’environnement en raison des métaux lourds qu’ils comportent. Le recyclage adapté s’impose pour en extraire les matériaux qui pourront ensuite être réutilisés dans le circuit l’industriel. En effet, ces batteries comportent du plomb, manganèse, nickel ou du zinc indispensables à la fabrication de nombreux éléments.