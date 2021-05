Les baskets Nike sont une catégorie de chaussures qui séduisent de par leur confort, leur esthétique et leur praticité. Utilisées aussi bien pour du sport que pour un port quotidien, elles ont su se faire une place dans les garde-robes. Parmi la multitude de modèles proposés, le choix peut rapidement se compliquer. Poursuivez la lecture et découvrez quelle paire de Nike choisir.

Pour pratiquer des activités sportives

A la base, les baskets on le sait sont réservées pour les activités physiques. Plusieurs modèles sont en effet présentés. La Nike Air Max à l’origine a été conçue pour les coureurs afin d’apporter confort et aisance dans le déplacement. Par exemple la Air VaporMax est idéale pour les coureurs, sa semelle confère une grande stabilité. La Nike Internationalist est excellente pour la course d’endurance. La Air Max 90 de par son design est adaptée pour pratiquer du skateboard. Vous pouvez opter pour une air Jordan pour jouer au basket. Elle a marqué son époque et continue à conquérir les cœurs.

Pour le style

Autrefois réservées au sport, les Nike Air Max ont conquis les adeptes de mode. Vous avez par exemple la Air Max 270 qui a été exclusivement pensée comme chaussure de mode. La Air Max 97 présente un design très avant-gardiste qui séduit les passionnés de tennis hommes comme femmes. La Air Max Plus se distingue par ses différents modèles aux coloris très flashy. Elle est adaptée aussi bien pour les femmes, les hommes que pour les enfants. Pour les fans du style urbain, la Air Max Thea est parfaite.