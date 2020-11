Les caméras de surveillance sont aussi connectées via le digital

Ce n’est pas parce que nous sommes en période de confinement qu’il faut mettre de côté la sécurité de son logement ! En effet, c’est l’occasion de tester des dispositifs de sécurité pour préparer les prochaines vacances et notamment la surveillance à distance au travers de caméras. Il en existe de toutes sortes, mais le plus intéressant est qu’elles soient accessibles en temps réel et sur nos smartphones.

Le digital permet de connecter les devices, l’internet des objets est maintenant au coeur de notre vie, après les applications de santé, l’énergie et même les aspirateurs, la sécurité des habitations prend le pas ces dernières années avec des solutions technologiques très intéressantes et à faciles d’accès. Les caméras ne sont plus réservées aux geeks, avec la démocratisation des smartphones, même auprès de populations d’âge avancée, le smartphone est à la fois utile et utilisé au travers d’interface de plus en plus simples.

La sécurité au service de tous via des caméras de surveillance

Les systèmes de protection de type caméras étaient obligatoires pour les professionnels et leurs locaux d’activité, maintenant ils permettent de s’assurer le suivi des campagnies d’assurances et d’appeler la police rapidement. Quoi de mieux que de pouvoir partir en déplacement en toute sécurité !

Il faut donc placer votre camera de surveillance ici dans des endroits stratégiques pour avoir la meilleure fiabilité et contrôler ce qui se passe chez vous en toutes circonstances. Vous pouvez trouver en ligne de nombreux témoignages d’experts pour bien placer les produits. Avez-vous déjà fait le choix entre intérieur et/ou extérieur ? Cela peut être les deux pour donner toute la visibilité nécessaire et le contrôle sur votre propriété.

Quelques exemples d’utilisation autre que de la sécurité pure : être prévenu du retour des enfants de l’école, suivre le dépôt de colis devant votre porte et ainsi éviter les vols. Bref, les idées sont nombreuses, tout dépendra de votre budget et non de vos compétences informatiques car l’installation se fait rapidement et le paramétrage depuis une application dédiée. Qu’attendez-vous ?

Quelques limites à respecter pour la sécurité et vie privée de tous

Mais attention, il y a quand même des limites, les dispositifs de sécurité doivent respecter certaines normes notamment pour protéger la vie privée de chacun. Exemple d’une histoire assez incroyable d’un propriétaire dont la caméra de surveillance pouvait filmer la piscine à côté de chez lui. Autant dire que les voisins n’étaient pas très ravis et cela a généré quelques échanges musclés.

Vous hésitez sur votre prochain équipement ? Faites confiance à la caméra de surveillance Foscam pour vous protéger et assurer le confort d’une maison calme pendant vos prochaines vadrouilles !