Les dernières nouveautés iPhone pour l’année 2019

Ce soir, jeudi 13 septembre, est à nouveau un grand jour pour tous les fans d’Apple et plus particulièrement d’iPhone puisque la marque à la pomme vient de dévoiler une nouvelle collection du smartphone iconique. Un événement spécial suivi par des millions de fans qui vont dès aujourd’hui revendre leur précieux smartphone pour s’emparer des nouveautés : iPhone XR, XS, XS Max dont le prix débute à 750 euros.

Tous les sites geek et high tech sont entrain de relayer l’annonce exceptionnelle et le public ne demande qu’une seule chose : en savoir plus sur l’iPhone grâce à 2min. Super retina pour l’écran, un Face ID amélioré pour ne plus jamais avoir à déverrouiller son mobile et des design à couper le souffle, les dernières images disponibles pour le grand public sont incroyables.

Sommes-nous tous vraiment addicts à Apple ?

Après avoir dépassé une valorisation folle de 1000 milliards de dollars en bourse, tous les geeks sont à nouveau sur le pied de guerre pour tester les derniers iPhone sortis pour 2019 et la course à la performance est de retour, les mobiles et PDA soulèvent les passions contrairement aux ordinateurs devenus trop classiques. On murmure même que les derniers smartphones sont plus puissants que leurs aînés, mais le cloud computing dont nous avions parlé dans un précédent post commence à poindre le bout de son nez.

Ce qui reste incroyable, c’est le fait que tous ces smartphones Apple sont de plus en plus complexe et nécessite non pas un manuel d’utilisation mais des tutoriels pour profiter complètement de l’expérience utilisateur. Apple a bien compris cela en intégrant en natif des exemples et cas pratiques de tests de fonctions clés de l’iPhone. Cela permet ainsi à tous types d’utilisateurs de profiter de la richesse et diversités du mobile.

Les caractéristiques des iPhone en 2019

En guise de conclusion, voici les chiffres de nos derniers iPhone d’Apple :

iPhone Xs : un écran 5,8 pouces, plusieurs coloris disponibles : doré, argenté, et gris. Prix : entre 1 159 euros et 1 559 euros.

iPhone Xs Max : grand écran 6,5 pouces. Prix : entre 1 259 euros et 1 659 euros pour 512 Go de mémoire.

iPhone Xr : écran plus petit avec 6,1 pouces et moins cher, entre 859 euros et 1 029 euros pour 256 Go de stockage.

La gamme « r » semble s’adresser aux aficionados avec de plus petits budgets. Une volonté certainement de continuer de toucher un public plus large et se démarquer de l’image ultra luxe des derniers smartphones. A suivre;