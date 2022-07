Comment calculer le prix de location d’un bureau ?

Le prix de location d’un bureau se calcule en fonction du type de loyer choisi. En effet, le loyer au mètre carré et le loyer par espace de travail ont des différences qui se répercutent au niveau de leur prix.

Coût d’une location selon le mètre carré

La somme destinée au loyer au mètre carré ne prend pas en compte la TVA et les frais de service. Elle est estimée par an. Un bureau peut par exemple avoir 210 m2 et chaque mètre carré vaut 88€. Dans ce cas, il faut prévoir 210 × 88€ ꞊ 18480€/an. Ceci équivaut à 18480€ ÷ 12 ꞊ 1540€/mois. Ce chiffre représente le loyer de base. Pour connaître le prix de location d’un bureau au m2, il faut ajouter le prix de la TVA et le tarif des services du bailleur. Ce dernier renvoie aux frais pour l’entretien des infrastructures et des espaces publics. Il comprend également les dépenses pour la sécurité, la consommation énergétique et les démarches administratives.

Prix d’une location suivant l’espace de travail

Le mode de paiement par espace de travail est utilisé pour des bureaux qui sont dans des établissements d’affaire et dans des structures de coworking. Le loyer total prend en compte de nombreux services. Parmi ceux-ci, on retient la location des meubles, la réception, la restauration, l’impression, la connexion Internet et les appels téléphoniques. En clair, si un locataire prend 5 postes de travail en raison de 200€ par espace, il devra payer un loyer de 200€ × 5 ꞊ 1000€.