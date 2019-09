Clé USB personnalisée : un support incontournable pour communiquer avec vos clients

Les campagnes marketing traditionnelles basées sur l’image ou le son (télévision, radio et internet) ne sont pas les seuls supports de communication à étudier lorsque l’on souhaite communiquer avec ses clients ou prospects.

L’objet, au travers des cadeaux personnalisés d’entreprise, a un vrai intérêt et permet de capter l’attention des clients cibles. La clé USB personnalisée reste un incontournable qui traverse les époques tout en restant innovant et tendance.

Elle présente plusieurs atouts tant pour l’entreprise que pour les clients : diffuser des documents et vidéos tout en montrant une certaine créativité par sa forme et sa charte graphique.

Voici quelques bonnes raisons d’adopter ce type d’objet publicitaire :

Capitaliser sur le bon mix entre digital et objet physique

Les cadeaux personnalisés favorisent les relations entre prospects et clients ainsi une clé USB avec logo de votre marque diffusera de façon optimale votre message. Vos clients cibles seront plus que satisfaits et heureux de recevoir un matériel qu’ils pourront utiliser au quotidien. En effet, il vous suffit d’habiller la clé USB personnalisée en y imprimant le logo et le nom de votre entreprise pour faire de l’objet, un diffuseur de message commercial efficace.

De plus, vous aurez le choix entre différents modèles de clé USB et plusieurs méthodes de personnalisation. On peut ainsi imaginer jouer sur la forme de l’objet et même l’inclure dans un autre objet publicitaire. Pour le côté digital, ce support numérique peut contenir un dossier parlant de votre marque ou de vos produits.

Vous pourrez aussi y mettre un petit diaporama illustrant l’activité et le développement de votre société. Contrairement aux supports de communication en papier, qui sont souvent déchirés et jetés après lecture, la clé USB personnalisée a toutes les chances d’être conservée par son possesseur de manière durable et pour d’autres usages. Il conservera ainsi le souvenir de la marque inscrite sur la clé.

Donner une meilleure visibilité à votre société

Plusieurs entreprises pensent que choisir la clé USB comme support de communication représente un budget colossal. Oui et non, car tout dépend une fois de plus des objectifs de cet outil marketing. Son efficacité est beaucoup plus rentable que les différents types de goodies que vous aviez l’habitude de distribuer. Pour l’obtention de la Clé USB logo à un prix qui rentre dans votre budget, réfléchissez au volume, on vous conseille ensuite de contacter un expert en ligne pour vous accompagner tout au long du projet. Il vous proposera sans doute un modèle et un devis adapté. De plus, pour toute commande de cet objet technologique, vous aurez le choix entre clé USB publicitaire simple, recyclée, en métal, en bois et bien d’autres encore. La couleur de la clé USB dépend du logo de votre entreprise.

Pour l’insertion de votre marque et de votre logo sur la clé USB, l’entreprise engage des professionnels en design pour l’impression sur des supports à petit volume.

Une Clé USB avec le logo de votre entreprise, un outil de communication efficace

Généralement, les clés USB sont distribuées lors des congrès, des salons, des réunions, des manifestations commerciales ou des événements sportifs. Chaque fois que vos clients utiliseront la clé, ils garderont certainement les informations sur votre entreprise.

Toutefois, si la clé est de mauvaise qualité et présente des dysfonctionnements après quelques jours d’utilisation, le client sera certainement déçu de votre cadeau et surtout de l’image de votre société !

De ce fait, la qualité de la clé est donc une affaire à ne pas négliger. Pour obtenir des clés USB publicitaires de qualité, tant sur le design que sur les fonctions, vous devez faire appel à un fournisseur qualifié et expérimenté. Pour trouver le fournisseur idéal, vous pourrez demander à d’autres entreprises qui ont déjà distribué des clés pour leur campagne marketing et qui ont été satisfaites de leur fournisseur. De plus, Windows a annoncé récemment une mise à jour permettant de garantir que les clés USB peuvent s’enlever en toute sécurité, un petit truc supplémentaire à annoncer à vos clients lorsque vous leur donnerez.

Vous pourrez également effectuer des recherches sur internet, en quelques clics, vous trouverez tout un catalogue de clé USB publicitaire personnalisée pas chère. De nombreux fournisseurs de goodies personnalisés vous proposent différents modèles de clés USB publicitaires selon vos budgets, il est même possible de concevoir une clé USB personnalisée en forme de camion, de voiture, de carte bancaire, ou même en forme de votre logo.

Bref, peu importe vos services ou produits, il est temps de changer de support publicitaire pour obtenir plus de visibilité sur le marché. Avec l’évolution de la communication, vous pourrez aujourd’hui distribuer des clés USB personnalisées portant votre logo, votre marque ou votre message à vos clients cibles durant tous types d’évènements. Choisir la clé USB publicitaire pour la campagne marketing de votre entreprise n’aura que des impacts positifs sur votre chiffre d’affaires.