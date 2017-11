Comment lire plus vite et plus souvent des livres intelligents

La lecture est une grande source d’inspiration et donne accès à de nombreux savoirs, mais encore faut-il avoir le temps d’y consacrer plusieurs heures par semaine. Dans un monde ultra connecté, avec des écrans partout et l’omniprésence des notifications issues des réseaux sociaux, il devient de plus en plus compliqué de s’isoler pour lire dans le calme et la sérénité.

Pour lire plus souvent des livres intelligents, une seule solution : des livres audios

On aperçoit régulièrement dans les transports en commun parisien, au milieu de la foule, des voyageurs munis de livres qui tente péniblement au gré des secousses de continuer le fil de leur lecture addictive et passionnante. Mais ce sont le plus souvent des livres de distraction qu’il est possible de mettre en pause facilement et reprendre ensuite. Mais qu’en est-il des grands classiques de la littérature qui nécessite de s’accrocher un peu et du calme ? Du côté des livres de développement personnel, pour capter la moelle des conseils le problème est le même.

Avant d’attaquer donner un première élément de réponse, revenons brièvement sur un phénomène à la mode : les podcasts. Depuis plusieurs années, les émissions de radios étaient adaptées au format d’écoute audio pour faire une sorte de radio de rattrapage. Les grandes émissions populaires d’Europe1, de RTL ou BFM ont ainsi créé ces formats pour les auditeurs en insérant parfois de la publicité et en monétisant. Aujourd’hui, on calcule également l’audience générée par ce format pour mesurer le succès d’une émission de radio.

Une solution existe et devient de plus en plus populaire avec les podcasts : les livres audios. Les podcasts sont de plus en plus à la mode aujourd’hui. Plébiscités par de nombreux influenceurs, ce sont des alternatives à l’écoute de musique traditionnelle. Certains sont même disponibles sur votre application de musique préférée comme Spotify ou Apple Music. Les livres audios deviennent donc une bonne alternative à la lecture traditionnelle, et sont adaptés aux modes de transports publics. Il est intéressant de noter que cette solution n’est pas si nouvelle que cela, quand nous étions petit, les livres audio d’histoires pour les enfants remportaient déjà un grand succès.

Bon plan Audible pour écouter des livres audios pas cher et en toute simplicité :

Lire plus vite pour apprendre jusqu’à deux fois plus vite

Le secret pour lire beaucoup plus vite, vous l’avez compris, est de passer à l’écoute des textes de vos livres et romans préférés. Voici une technique pour capitaliser sur ce média audio innovant, pour ainsi apprendre beaucoup plus vite, grâce à l’écoute rapide. Cette technique demande un peu d’entraînement, mais vous allez voir, elle est bluffante !

Si vous avez d’autres conseils de lecture ou de livres audios via Audible (profitez du bons plans au-dessus), n’hésitez pas à utiliser l’espace des commentaires. Je vous invite à tester d’urgence cette solution qui appartient au groupe Amazon, elle vous permettra de profiter des joies de la lecture tout en continuons de vivre votre vie à 100 km/heure !