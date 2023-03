Communication : 3 outils pour faciliter le partage de contenus

En marketing et en communication, le partage est une technique permettant de promouvoir vos contenus sur différents canaux. Cette technique contribue à donner plus de portée aux contenus que vous créez, augmentant ainsi votre visibilité. Par ailleurs, pour faciliter le partage de vos créations, certains outils sont mis à votre disposition. En voici trois qui sont plutôt pratiques et efficaces.

Communication digitale : un réducteur de liens

Pour faciliter le partage de vos contenus sur internet, vous pouvez vous servir d’un réducteur de lien. Les liens sont des chaînes de caractères qui permettent de rediriger l’internaute vers une adresse web. Cependant, ils peuvent être parfois très longs, ce qui les rend difficiles à partager. Le réducteur de lien est donc un outil qui permet de réduire la taille des URL afin de les partager facilement.

Alors qu’une URL normale peut contenir jusqu’à 20 caractères, en la soumettant à un réducteur de lien comme LC.CX, l’outil peut la réduire à une dizaine de caractères. Avec les liens générés par un raccourcisseur, vous pouvez facilement partager vos contenus sur tous les canaux. Il faut préciser que, le nouveau lien, malgré sa taille réduite, redirige vers la même page que l’URL initiale.

Utilisez un outil de partage pour communiquer sur les réseaux sociaux

Outre les réducteurs d’URL, les outils de partages sur les réseaux sociaux peuvent également vous aider à promouvoir vos contenus. Ces outils aident en effet à partager vos articles sur les médias sociaux et à toucher une audience nouvelle et plus large. Les solutions de partage social, grâce à leurs compteurs, sont une sorte de preuve sociale quant à la qualité et la visibilité de votre contenu. Accessoirement, ces outils sont aussi source de trafic et optimisent l’expérience utilisateur.

Au nombre des outils de partage social, figure Social Warfare, le meilleur à plusieurs égards. Dans ses versions gratuite et payante, ce plugin WordPress de partage sur les réseaux sociaux propose plusieurs atouts :

un important nombre de réseaux sociaux,

le tracking Analytics par clic,

la fonction click-to-tweet,

les twitter cards.

Bien que Social Warfare soit un outil complet, vous pouvez aussi expérimenter d’autres solutions du même genre comme Monarch et Social Rocket.

Un CRM pour le content marketing

Le CRM (Customer Relationship Management) est un outil utile pour votre marketing de contenu. Il s’agit en fait d’une base de données émanant des différentes équipes d’une entreprise, et qui seront analysées. Le CRM contient aussi bien les données commerciales que les informations relatives aux clients et aux prospects de l’entreprise. Le CRM permet de centraliser et de partager facilement les informations aux équipes marketing et commerciales de l’entreprise.

Cela donne un aperçu de la situation d’un poste (vente par exemple). Cette facilité du CRM à partager l’information impacte positivement l’organisation interne de la structure, dont la communication se trouve fluide et améliorée. De plus, le CRM favorise un partage hiérarchisé des données, offrant ainsi la possibilité aux managers d’accéder facilement aux informations des différentes équipes sans avoir à effectuer de recherches chronophages.