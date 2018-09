Développer son image de marque avec un site web professionnel

Fait incroyable pour les professionnels d’internet : de nombreuses TPE et PME n’ont toujours pas de sites internet pour présenter leurs produits et offres de services. C’est un constat que je dresse dans mon activité de marketing digital, le web n’est pas encore pris au sérieux par de nombreux dirigeants d’entreprise pour développer leur image de marque. Le bouche à oreille et le relationnel fruit d’une expérience de 20 ou 30 ans dans un secteur suffit à faire du business et faire vivre une entreprise…

Tout bon marketeur sait que la notoriété d’une marque ne se calcule pas uniquement avec le réseau géographique touché par la distribution de flyers, mais bien par le nombre de recherches sur les moteurs de recherche et les visiteurs qui viennent demander des informations et prendre contact avec le service commercial via le site internet de l’entreprise. On parle ainsi d’indicateurs de performance d’une présence online et il est possible de calculer le retour d’investissement généré par une vraie stratégie digitale.

Bien savoir s’entourer pour se lancer sur le web

Le meilleur moyen d’amorcer une stratégie sur internet est de définir les objectifs de l’entreprise de façon à faire du sur-mesure. En fonction du secteur d’activité ou de la typologie de produits, on ne choisira pas les mêmes canaux de diffusion : les réseaux sociaux en sont un bon exemple. Une boîte industrielle aura plus de mal à animer un profil instagram qu’une page d’entreprise LinkedIn.

La première étape, est donc de bien s’avoir s’entourer et cela commence par sélectionner une agence de communication web, idéalement locale et proche de chez vous, cela facilite les rendez-vous et le suivi du projet digital. Son job sera de prendre en compte le besoin via des réunions de brainstorming puis de rédiger une feuille de route avec un plan de communication. L’agence digitale sera ensuite le chef d’orchestre du projet web et fera appel à son réseau de développeurs, graphistes soit en interne ou en externe.

Les sociétés spécialisées en communication ont un rôle très important dans le lancement d’un site web car il ne s’agit pas uniquement de créer le support mais aussi de le faire vivre pour générer des visites et le rendre rentable. L’avantage principal d’internet est de donner accès à des statistiques complètes. Dès qu’une campagne est lancée, il est possible très rapidement de visualiser les résultats et d’optimiser les actions pour éviter de dépenser du budget inutilement.

Elles travaillent parfois en regroupement de freelances ce qui permet de proposer des compétences supplémentaires comme le référencement naturel. Il faut voir votre site professionnel comme une plateforme qui centralise tous vos contenus. Si vous avez des questions dans le choix du bon prestataire, n’hésitez pas !