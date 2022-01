Envisager un ravalement de façade en fonction des conditions climatiques

Le ravalement de façade est conseillé tous les dix ans, mais cette fréquence peut varier en fonction des agressions climatiques qu’elle peut subir. Un ravalement de façade protège la durée de vie du bâtiment et c’est un argument solide quant à la revente du bien. N’hésitez pas à vous rapprocher d’un professionnel surtout si vous envisagez un ravalement de façade à Aubagne.

Un atout à prendre en compte

Votre façade présente des craquelures et des fissures ? Pollution, humidité, chaleur, usure naturelle, les changements climatiques constituent un facteur aggravant quant à la détérioration des murs et par conséquent sur l’isolation thermique. Une fissure peut entraîner des infiltrations d’eau, une perte d’énergie. Le meilleur moment pour envisager un ravalement est l’été, mais il est possible de réaliser les travaux tout au long de l’année. La rénovation de la façade doit néanmoins respecter certaines règles. Le revêtement ne s’applique pas si les températures sont inférieures à 5 degrés et supérieures à 30 degrés. La région va aussi avoir un impact sur la date du chantier.

La période idéale pour un ravalement de façade se situe entre avril et novembre.

La météo est généralement plus douce. L’application du revêtement sera plus efficace et le séchage plus rapide.

Pour conserver l’esthétique d’un bâtiment ainsi que les propriétés isolantes, le ravalement de façade reste indispensable. Les conditions climatiques vont avec le temps détériorer la façade. Il n’y a rien de plus triste qu’un revêtement abîmé, cela donne une impression d’insalubrité. Un bon ravalement de façade apportera à votre habitation un sérieux coup de jeune et une plus-value au bien.