Comment bien lancer son site internet ?

Bien lancer son site internet ne promet pas toujours de résultats exceptionnels, mais permet dans tous les cas de préparer l’avenir au mieux. Voici quelques conseils à respecter scrupuleusement.

Lancer un site quand il est prêt

La première erreur est de travailler sur un site accessible par les moteurs de recherche. Même si la méthode est commode car un client peut voir en temps réel les avancées des équipes de graphistes et de développeurs, cela a l’inconvénient de donner une première image erronée de votre site aux algorithmes, ce qui a déjà tué dans l’œuf plusieurs startups. Par définition, votre site n’est pas complet, pas responsive et peut-être même en cours de débogage. Autant de points négatifs qu’il n’est pas toujours facile, ou possible, de gommer, quelle que soit la taille de votre entreprise. Pour éviter ces soucis, demandez au développeur ou à l’infogérant de ne travailler que sur une adresse IP (et pas un nom de domaine), d’ajouter une balise NOINDEX NOFOLLOW dans le head ou de mettre un mot de passe sur la page d’accueil.

Chaque page doit être utile et identifiable

Une fois que l’on a la garantie qu’un moteur ne va pas indexer des pages en travaux, il va falloir se concentrer sur la qualité et l’utilité de celles que vous souhaitez positionner. Chaque page doit en fait répondre à une seule problématique. Pour être plus clair, demandez-vous à quelle question votre contenu permet de répondre et renseignez ainsi les champs déterminants en SEO : URL, balise Title, titres H1 et suivants, textes et médias. Si chaque page est unique et répond à une question légitime des internautes, que vous avez un site bien structuré et compatible avec la navigation mobile, vous pourrez enfin procéder à sa mise en ligne et le faire connaître des moteurs de recherche. Enfin, pour vérifier que vos pages sont bien indexées, utilisez, par exemple dans Google, la commande “site:votreURL”.