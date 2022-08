Quel est le fonctionnement de Google Penguin ?

Le moteur de recherche Google est au cœur de toutes les stratégies puisqu’il permet de gagner en visibilité. Il y a toutefois l’algorithme Penguin qui mérite la plus grande attention. En apprenant à connaître son fonctionnement, vous pourrez optimiser le référencement des sites.

Un algorithme indispensable pour les 20 premières positions

Une étude réalisée par les frères Peyronnet a montré que le moteur de recherche utilisait cet algorithme pour certaines positions, les 20 premières. Il faut donc être vigilant si vous avez des pages qui sont référencées dans le top 20. Vous pourrez en savoir un peu plus avec cet article.

Lorsque les ancres de liens sont exactes, Google est en mesure de les mettre de côté ou de les pénaliser.

Les conséquences sont alors désastreuses puisque le contenu a tendance à redescendre dans les recherches.

Il faut donc effectuer un calcul précis, car l’algorithme Google Penguin serait utilisé lorsque le contenu dans le top 20 affiche entre 4 et 6 % d’ancres exactes.

Certains sites, sont-ils épargnés ?

Il est important de se former afin de bien comprendre le fonctionnement de cet algorithme, cela permet de réagir plus rapidement en fonction des positionnements. Toutefois, il ne serait pas utilisé lorsque les sites Web ont un trustflow qui reste supérieur à 70. De plus, les sites qui attirent le regard de Google sont ceux qui ont un trafic mensuel assez intéressant.

Il ne faut pas négliger ce filtre qui a vu le jour le 24 avril 2012, mais il est désormais indétectable puisqu’il est intégré à l’algorithme général. Il peut donc fonctionner en temps réel.