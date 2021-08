La configuration d’un ordinateur pour le gaming

Généralement, le choix du matériel pour le gaming est assez spécifique. Vous ne pouvez donc pas acheter les mêmes équipements pour les jeux vidéo et la bureautique. Les ressources demandées ne sont pas les mêmes, sauf si vous réalisez du montage avec des photos et des vidéos. Le choix d’un ordinateur de gamers est donc indispensable pour avoir un jeu fluide et efficace.

Quelques indications pour votre prochain achat

Le processeur est sans doute le composant le plus important, les gamers ont tendance à opter pour une fréquence supérieure à 2.5 GHz et, pour que le confort soit maximal, optez pour des processeurs i5 ou i7. Plus la fréquence sera élevée, plus les jeux vidéo seront fluides.

Pour la carte mère, optez pour le Wifi intégré et la technologie SLI ou Crossfire est indispensable pour installer des cartes graphiques performantes.

Les jeux ont tendance à être lents, car le nombre de RAM n’est pas suffisant. Il faudra donc au minimum 16 Go pour ne pas avoir cette latence insupportable.

En fonction de vos habitudes, optez pour un disque dur SSD de 7200 tours par minute avec une capacité de stockage de 250 à 500 Go.

En ce qui concerne la carte graphique, les gamers se dirigent vers des modèles de 2 à 4 Go pour la mémoire. Si votre écran d’ordinateur est performant avec 1080p au minimum, choisissez forcément une carte de 4 Go avec la prise en compte du port HDMI. Si vous avez des lacunes dans ce domaine, n’hésitez pas à vous tourner vers des sites spécialisés, ils vous proposeront des configurations prêtes à l’emploi.