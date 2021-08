L’investissement préféré des Français reste toujours le secteur de l’immobilier. Parce qu’il offre plusieurs avantages, comme une rente mensuelle régulière issue des loyers, avoir un patrimoine et pouvoir léguer un logement à ses enfants.

Les départements d’Île-de-France sont très appréciés par les investisseurs dans l’immobilier parce que la demande en location est bien plus importante que l’offre. Dans cet article, nous allons voir les meilleures villes où investir dans l’immobilier en Île-de-France.

Aubervilliers pour investir dans l’immobilier

Aubervilliers se situe dans la petite couronne, c’est-à-dire, très près de Paris. Cette ville est très bien desservie par divers types de transport en commun. C’est un des emplacements idéals pour investir dans l’immobilier en Île-de-France parce que les prix sont encore abordables en comparaison avec d’autres villes de la petite couronne. Le prix moyen est de 3 000 euros le mètre carré, c’est quasiment 50 % d’économie par rapport à Saint-Ouen par exemple.

De plus, avec les travaux du projet du Grand Paris, Aubervilliers va encore bénéficier d’importantes infrastructures qui vont sûrement faire augmenter les prix. À titre d’exemple, la Défense sera accessible en quelques dizaines de minutes en utilisant le RER.

De plus, la demande en location y est très forte, vous pourrez trouver facilement des locataires si vous songez à louer votre bien. Cette ville est d’ailleurs concernée par les avantages fiscaux de la loi Pinel.

Cela vous permettra d’investir dans l’immobilier en Île-de-France sans devoir payer trop d’impôts. Pour résumer les avantages d’investir à Aubervilliers, nous avons en premier lieu, des prix des plus attractifs dans la région parisienne, des avantages fiscaux. Une demande en location forte, une ville très bien desservie par les transports en commun et un emplacement très proche de Paris.

Saint-Denis, ville idéale pour investir dans l’immobilier

L’avantage le plus important à investir dans l’immobilier à Saint-Denis est que cette ville offre tous les types de transport en commun, que ce soit le métro, le tram ou le RER. Les prix sont d’ailleurs vraiment abordables pour être propriétaire d’un bien immobilier en Île-de-France, les prix sont de 2 000 à 3 100 euros le mètre carré. Ce qui est très attractif comme prix dans la région. Si vous comptez investir dans le but de faire une location, vous n’aurez aucun souci à trouver des locataires à Saint-Denis.

De plus, Saint-Denis fait partie des zones concernées par les avantages fiscaux de la loi Pinel. Des prix abordables, des avantages fiscaux, une demande en location forte et une ville proche de Paris, que demander de plus ?Plusieurs spécialistes estiment que les prix vont très vite augmenter avec le projet du Grand Paris qui est en cours de réalisation.

Les transports seront encore plus disponibles, c’est-à-dire que l’investissement dans un bien immobilier à Saint-Denis sera rentabilisé en un délai assez court. De plus, Saint-Denis connaît chaque année la création de milliers de nouvelles entreprises qui en fait un pôle économique important.

Investir dans un bien immobilier dans les Yvelines

Le département des Yvelines fait partie des trois premiers départements en matière de pôle économique dans la région. Ce département est à la fois touristique et industriel avec la présence de plusieurs usines de production mécanique. Pour le tourisme, rien que le château de Versailles donne un aperçu sur le potentiel de ce département.

Beaucoup pensent que le site de la tour Eiffel est le monument le plus visité de la région parisienne, c’est faux. Le château de Versailles dépasse de loin la tour Eiffel avec plus de 7 millions de visiteurs chaque année.

Pour l’économie de façon générale et le taux du chômage dans ce département, de grandes entreprises y sont installées comme dans les domaines de l’automobile et de la construction aéronautique. Le taux de chômage dans les Yvelines est bien plus faible que le taux de la moyenne nationale.

La demande en location est aussi très forte. L’immobilier à Versailles est très cher comme vous pouvez l’imaginer, mais pour des prix plus abordables. Il existe d’autres villes dans le département qui pourraient mieux convenir.

Il y a beaucoup de projets de construction de logements qui sont en cours, donc, vous n’aurez aucun problème à trouver le bien qui vous conviendra. Vous pourrez aussi opter pour de l’ancien qui est bien moins cher, on parle de 20 à 30 % par rapport au neuf.

Toutefois, il faudra veiller à ce que les éventuels travaux à prévoir ne soient pas trop importants. Ce qui pourrait, au final, vous revenir plus cher. Nous allons résumer les avantages à investir dans l’immobilier dans les Yvelines en Île-de-France :