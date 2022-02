Quel budget prévoir pour tourner une vidéo d’entreprise ?

Le grand public adhère massivement aux vidéos promotionnelles dans lesquelles les entreprises présentent leurs services, produits et image de marque. Les chiffres qui présentent l’adhésion à la vidéo d’entreprise sur les réseaux sociaux sont supérieurs de 30% à ceux enregistrés par les images. D’ailleurs, les statistiques parlent d’un milliard d’heures de vidéos visionnées chaque jour en streaming.

Coût de la prestation du réalisateur d’une vidéo d’entreprise

Le réalisateur qui va mettre son savoir-faire au service de votre vidéo d’entreprise est votre premier investissement. Selon la catégorie à laquelle le professionnel auquel vous faites appel appartient, la prestation se situe dans un intervalle de 20 à 1000 €. Pour plus de détails, contactez ce vidéaste pour votre vidéo d’entreprise à Marseille. En effet, si vous pouvez payer un amateur à hauteur de 20 €, un vidéaste confirmé pourra vous coûter entre 500 et 1000 €. Le cadreur, la maquilleuse, la coiffeuse ou les techniciens interviennent à temps partiel pour un montant de 50 à 150 €.

Budget à prévoir pour le matériel de tournage d’un film d’entreprise

La caméra est évidemment essentielle pour tourner une vidéo. En fonction du modèle et des objectifs, louer une caméra pour tourner votre film d’entreprise vous coûtera entre 200 et 3000 €. Pour l’étalonnage qui comprend les images, la colorimétrie et les sons captés, traités plus tard en studio, comptez entre 1000 et 5000 €. Tandis que vous dépenserez entre 80 et 1500 € pour la bande-son, le coût à l’unité de chaque photo d’une banque d’image se situe entre 5 et 50 €. Drones, grues et autres équipements spéciaux se négocient au cas par cas avec le prestataire.